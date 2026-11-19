접근금지 조치가 해제된 뒤 전 연인을 둔기로 살해한 혐의를 받는 60대 남성이 사건 발생 이후 처음으로 언론에 모습을 드러냈습니다.



살인 등 혐의를 받는 60대 A 씨는 오늘(19일) 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 열리는 인천지법에 들어섰습니다.



그는 수갑이 채워진 손을 가리개로 덮고 얼굴을 모자와 마스크로 가린 모습이었습니다.



A 씨는 '살인 혐의를 인정하느냐', '범행에 쓴 흉기는 미리 준비한 것이냐'는 취재진 질문에 "사람을 죽이지 않았다", "범행하지 않았다"며 혐의를 부인했습니다.



이어 '피해자 집에는 왜 갔냐'는 물음에는 "그립고 보고 싶어 찾아갔다"고 설명했습니다.



A 씨는 피해자에게 할 말이 없는지 묻는 말에는 특정 변호사를 언급하며 "변호사 좀 부탁드린다"고 말했으며, 피해자가 스토킹 신고를 해서 찾아갔느냐는 질의에는 "그런 사실이 없다"고 전했습니다.



오늘 영장실질심사는 오후 2시부터 진행되며, A 씨의 구속 여부는 오후 늦게 결정될 예정입니다.



A 씨는 지난 15일 오후 5시부터 6시쯤 인천시 계양구 다세대주택에서 60대 여성 B 씨를 둔기로 때려 살해한 혐의를 받고 있습니다.



경찰은 B 씨 지인 신고를 받고 주변 폐쇄회로 텔레비전을 분석해 A 씨를 피의자로 특정하고, 경인아라뱃길 인근 길거리에서 체포했습니다.



피해자 B 씨는 앞서 지난 8월 27일 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반과 명예훼손 혐의로 A 씨를 고소한 것으로 조사됐습니다.



법원은 B 씨의 고소 이튿날 A 씨에게 피해자와 가족 주변 100m 이내 접근 금지 등이 포함된 스토킹 잠정조치 1~3호를 했습니다.



B 씨는 이 밖에도 "헤어진 남자친구가 집에 찾아왔다"는 등의 경찰 신고를 4차례 하기도 했으나, 지난 9월 11일 고소를 취하하면서 오는 27일까지 유지될 예정이던 잠정조치가 실효됐습니다.



A 씨는 이번 살인 범행과 관련해 "절대로 B 씨를 죽이지 않았다"고 말하며 혐의를 전면 부인하고 있는 것으로 파악됐습니다.



(사진=연합뉴스)