강남 3구에서 시작된 서울 아파트값 하락세가 한강벨트로 번지고 있습니다.



지난주 성동구와 강동구가 하락 전환한 데 이어 이번 주에는 용산구와 동작구도 마이너스로 돌아섰습니다.



19일 한국부동산원이 발표한 11월 셋째 주(16일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매 가격은 지난주보다 0.03% 오르며 0.07% 상승한 지난주보다 상승 폭이 꺾였습니다.



하락 전환한 용산구는 지난주 0.03% 상승에서 -0.02%로 하락 전환했고, 동작구도 지난주 0.01%에서 -0.01%로 하락했습니다.



성동구와 강동구는 지난주에 이어 2주째 하락했습니다.



나머지 한강벨트도 하락으로 전환하진 않았지만 상승 폭이 크게 줄었습니다.



영등포구는 0.10%에서 0.01%로, 마포구는 0.10%에서 0.04%로, 광진구는 0.07%에서 0.04%로 둔화했습니다.



양천구는 0.01% 상승을 기록했습니다.



강남 3구는 서초구(-0.31%)와 강남구(-0.30%)가 15주 연속 하락했고, 송파구는 -0.42%로 낙폭을 키우며 11주째 내렸습니다.



반면 성북구(0.34%), 중랑구(0.32%), 금천구(0.29%), 도봉구(0.24%) 등 서울 외곽 지역은 오름세를 이어갔습니다.



경기권도 수원시 권선구(0.62%), 안양시 동안구(0.61%), 용인시 기흥구(0.55%) 등이 강세를 보이며 상승을 이어갔습니다.



서울 아파트 전세 가격은 0.14%로 전주(0.17%)보다는 오름 폭이 줄었지만 계속 상승했습니다.



경기 아파트 전세는 0.16% 올랐습니다.



(사진=연합뉴스)