전 세계 게이머들이 기다려온 신작 'GTA 6' 출시를 앞두고 미국 NBA 마이애미 히트의 홈구장이 게임 속 도시 '바이스 시티'로 변신했습니다.



팬들은 한정판 유니폼을 구매하기 위해 매장으로 몰려들었고, 구단은 특별 유니폼부터 농구 코트까지 게임 속 세계관을 재현했습니다.



한편 휴스턴 로키츠의 스티븐 아담스는 GTA 6 출시로 스포츠 리그 전체의 경기력이 떨어질 것이라는 농담을 던져 화제를 모았는데요.



게임 하나에 들썩인 NBA 현장을 스포츠머그가 전해드립니다.



(구성·편집: 박진형 / 제작: 스포츠취재부)