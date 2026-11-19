법학적성시험, LEET 만점자 이진우 씨가 오늘(19일) 오후, 서울 강동구에 있는 모텔에서 심정지 상태로 발견됐습니다.



이 씨는 오늘 오후 1시쯤, 서울 지하철 8호선 천호역 인근 모텔에서 심정지 상태로 경찰과 소방 등에 발견됐습니다.



앞서 경찰은 오전 8시 42분쯤 이 씨 신변 안전이 우려된다는 신고를 받고 출동해 그의 소재를 추적해 왔습니다.



이 씨는 관악구 신림동의 자택을 이동해 광진구와 송파구를 거쳐 강동구 해당 숙소에서 소재가 포착됐습니다.



확인된 이 씨의 마지막 행적은 어제(18일) 공개된 한 언론사와의 인터뷰입니다.



이 씨는 오늘 오전 공개 검증으로 실력을 보여준 뒤 관련 의혹을 털어내겠다고 말했으나 잠적했습니다.



오늘 오전 8시까지 서울 강남구 대치동에 있는 한 입시연구소에 도착해 수능 1교시 국어 영역 문제를 실시간으로 풀고 채점 결과까지 공개할 예정이었지만 모습을 드러내지 않은 겁니다.



이에 검증을 주관했던 입시 연구소 측은 "뒤늦게 이 씨가 온다고 해도 문제 유출 가능성이 있기에 공정한 검증이 이뤄졌다고 보기 어렵다"며 검증 무효를 선언했습니다.



이 씨에겐 수능 부정행위 의혹과 관련한 고발도 이뤄져 현재 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사팀에 사건 배당이 이뤄진 상태였습니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)