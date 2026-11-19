▲ 젠틀몬스터 홈페이지

삼성전자가 구글, 젠틀몬스터와 협업해 다음 달 국내 출시하는 AI 안경 '인텔리전트 아이웨어'의 주요 제품이 품절됐습니다.젠틀몬스터 등에 따르면 지난 12일 제품 공개와 동시에 시작된 사전 예약에서 주요 모델이 수 시간 만에 동났습니다.현재 젠틀몬스터 공식 홈페이지에서는 인텔리전트 아이웨어 16종 모두 사전 예약 품절로 표시되고 있습니다.미국에서 진행 중인 사전 예약도 모두 품절인 것으로 전해졌습니다.삼성전자는 다음 달 10일 한국과 미국에서 제품을 공식 출시합니다.국내에서는 젠틀몬스터와 협업한 16종을, 미국에서는 워비파커 제품 14종을 추가한 총 30종을 선보입니다.가격은 모델에 따라 65만∼70만 원입니다.인텔리전트 아이웨어는 구글의 AI 모델 '제미나이'를 탑재해 실시간 번역과 길 안내, 회의자료 요약 등의 기능을 지원합니다.약 41g의 안경테에 카메라와 스피커, 마이크 등을 탑재해 스마트폰을 꺼내지 않고도 음성 명령으로 다양한 AI 기능을 이용할 수 있습니다.(사진=젠틀몬스터 홈페이지 캡처, 연합뉴스)