▲ 7월 19일 2027학년도 법학적성시험 고사장이 마련된 서울 종로구 성균관대학교에서 시험을 마친 수험생들이 고사장을 나서고 있다.

AI를 이용해 법학적성시험(LEET)에서 부정행위를 했다는 의혹을 받는 만점자 이진우 씨의 책 구매자들이 법원을 통해 이 씨의 수능 시험지 확보를 요청했습니다.이 씨가 쓴 책 '브레인 악셀' 구매자들을 대리하는 법률사무소 이유 박은선 변호사는 오늘(19일) 서울중앙지법에 이 씨의 수능 문제지와 답안지 등에 대한 문서제출명령신청서를 접수했습니다.신청서에 따르면 구매자 측은 이 씨가 2026학년도 수능에 응시한 서울 강북구 영훈고등학교에 교시별 문제지 사본을 제출하도록 요청했습니다.시험실 감독관 확인 서류와 좌석배치표, 부정행위 및 특이사항 관련 기록도 제출 대상에 포함됐습니다.한국교육과정평가원에는 이 씨의 수능 답안지(OMR 카드) 사본과 답안지 교체·수정 기록 등을 요구했습니다.이번 신청은 이 씨를 상대로 제기된 도서 구매자들의 손해배상 청구 소송 과정에서 이뤄졌습니다.시험지에 풀이 과정 없이 정답만 표시된 흔적이나 다른 문항의 정답과 일치하는 답안 수정 흔적, 정답 번호로 추정되는 숫자 표시 등이 있는지 등을 확인하는 차원입니다.리트 시험지에서 제기된 부정행위 의심 정황이 수능 시험지에서도 나타나는지 대조하려는 취지로 알려졌습니다.신청서에는 숙명여고 시험지 유출 사건에서 시험지에 남은 필기 및 수정 흔적 등이 유죄 판단의 주요 근거로 활용됐다는 점도 명시됐습니다.리트 만점 이력으로 화제가 된 이 씨의 책은 지난 9월 2일 이 씨가 설립한 출판사 '바른뇌연구소'에서 정가 2만 2000원에 출간했습니다.책에는 수능 7등급에서 서울대 치대 합격 이후 리트 만점으로 이어진 이 씨가 어떻게 자신의 뇌를 일깨웠는지를 설명하는 내용이 담겼습니다.(사진=연합뉴스)