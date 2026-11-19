▲ 자료화면

전 세계 웹사이트 약 30%에서 사용되는 웹 서버 소프트웨어 '엔진엑스(NGINX)'에서 외부 공격자가 인증 없이 악성 코드를 실행할 수 있는 치명적인 보안 취약점 5건이 발견돼 정부가 긴급 보안 조치를 권고했습니다.특히 이번 취약점 중 4건은 국내 보안 기업이 개발한 AI가 자율적으로 찾아낸 것으로, 11년간 드러나지 않았던 결함까지 확인됐습니다.다른 취약점과 연계하면 서버의 최고 관리자 권한까지 탈취할 수 있어 기업과 공공기관의 신속한 보안 업데이트가 요구됩니다.국내 사이버보안 기업 티오리는 엔진엑스에서 원격 코드 실행(RCE)이 가능한 취약점 5건(CVE-2026-123007, CVE-2026-123634, CVE-2026-123633, CVE-2026-121810, CVE-2026-113425)을 발견했습니다.공통취약점평가시스템(CVSS) 4.0 기준 위험도는 5건 모두 10점 만점에 9.2점을 기록해 '치명적'(Critical) 등급으로 평가됐습니다.엔진엑스는 웹사이트 이용자의 접속 요청을 처리하고 이를 내부 서버로 전달하거나 여러 서버에 분산하는 소프트웨업니다.기업 홈페이지와 온라인 쇼핑몰, 클라우드 서비스 등 다양한 인터넷 서비스에 활용됩니다.'nginx2Root'로 명명된 이번 취약점 5건은 각각 발생 원인이 다르지만, 공격자가 별도의 로그인이나 인증 절차 없이 취약한 서버에서 임의의 코드를 실행할 수 있다는 공통점이 있습니다.특히 별도로 발견된 리눅스 커널 취약점과 연계하면 서버의 최고 관리자(root) 권한까지 탈취할 수 있어 서버 전체가 공격자의 통제에 놓일 가능성이 있습니다.이 가운데 'CVE-2026-123007'은 엔진엑스에 HTTP/2(웹사이트 데이터 전송 규약) 지원이 도입된 2015년부터 약 11년간 존재했으나 그동안 발견되지 않았던 결함으로 파악됐습니다.글로벌 웹 기술 조사기관 W3테크에 따르면 전 세계에서 웹 서버가 파악된 웹사이트의 약 29.7%가 엔진엑스를 사용하는 것으로 집계됐습니다.이는 클라우드플레어(34.6%)에 이어 두 번째로 높은 사용 비율입니다.한국에 서버를 둔 웹사이트 중에서도 58.9%가 엔진엑스 기반입니다.티오리는 식별 가능한 호스트(서버)의 98.9%가 이번 취약점의 영향권에 놓인다고 분석했습니다.다만 실제 공격 가능 여부와 영향 범위는 취약점이 존재하는 버전과 서버 설정, 외부 노출 조건 등에 따라 달라질 수 있다고 덧붙였습니다.이번에 발견된 취약점 5건 중 4건은 티오리가 개발한 AI 기반 자율형 보안 플랫폼 '진트(Xint)'가 사람의 지시 없이 스스로 찾아냈다는 점도 주목됩니다.진트는 상용 AI 모델을 활용해 소프트웨어의 보안 취약점을 탐색하고 실제 공격 가능성을 검증하는 플랫폼입니다.티오리 연구진은 엔진엑스 소스코드 약 5만 줄을 대상으로 진트의 자율 보안 분석 기능을 활용했습니다.진트는 약 1시간 30분 만에 주요 취약점을 탐지했고, 연구진은 AI가 도출한 재현 경로를 토대로 약 10분 만에 실제 작동하는 공격 개념 증명(PoC)을 완성했습니다.티오리는 발견된 취약점을 엔진엑스 개발사인 미국 네트워크·보안 전문 기업 F5에 전달하고, 아마존웹서비스(AWS)·마이크로소프트(MS)·구글 등 주요 클라우드 사업자와 협력해 보안 수정과 대응 방안을 조율했습니다.엔진엑스를 사용하는 기관과 기업에는 공식 보안 권고문을 확인하고 영향받는 버전과 서버 설정을 점검한 뒤 관련 보안 업데이트와 완화 조치를 신속하게 적용할 것을 권고했습니다.한국인터넷진흥원(KISA)도 오늘 'NGINX 제품 보안 업데이트 권고'를 발표하고 취약한 버전을 사용하는 기관과 기업에 최신 버전으로 업데이트할 것을 당부했습니다.KISA는 이번 취약점 5건이 엔진엑스의 오픈소스 버전과 상용 제품인 'NGINX Plus'에 영향을 미친다고 안내했습니다.오픈소스 버전은 1.30.7 또는 1.31.9로, NGINX Plus는 사용 중인 제품 계열에 따라 37.3.0.1 또는 37.0.8.1 등 수정 버전으로 업데이트하도록 권장했습니다.