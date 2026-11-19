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2026년 연말 최고의 기대작 '어벤져스: 둠스데이'가 오리지널 '엑스맨' 시리즈의 전격 합류로 마블팬들의 기대감을 높인다.'어벤져스: 둠스데이'는 모든 세계를 파멸로 몰아넣을 절대적 빌런 '닥터 둠'의 등장에 맞서, 서로 다른 세계의 히어로들이 집결해 '어벤져스' 사상 최대의 결전을 펼치는 압도적 스케일의 액션 블록버스터다. 이번 작품에는 '엑스맨' 시리즈의 흥행을 이끌었던 오리지널 멤버들이 대거 합류해 '어벤져스'와 '판타스틱 4'를 비롯한 수많은 히어로들과 한 스크린에서 만날 수 있는 꿈의 크로스오버가 성사됐다.무엇보다 이번 세기의 만남은 무려 13년 전, 휴 잭맨이 '더 울버린' 개봉 당시에 남긴 인터뷰를 다시금 떠올리게 한다. 그는 "마블이 여러 대형 프로젝트들을 준비하고 있다고 알고 있는데, '아이언맨', '어벤져스', '울버린', '엑스맨', '스파이더맨'까지 모두 한자리에 모을 방법도 분명히 있을 거라고 생각한다"며 마블 히어로들이 언젠가 한 작품에서 뭉치기를 바라는 진심을 전한 바 있다.당시에는 불가능에 가깝게 여겨졌던 그의 상상이 마블 스튜디오의 사장 케빈 파이기의 손에서 마침내 현실이 됐다. 케빈 파이기는 '어벤져스: 둠스데이'에 '엑스맨'을 등장시킨 이유에 대해 "25년간 이어온 이야기를 마무리 짓는 재미있는 방법처럼 느껴졌다"고 한 인터뷰를 통해 밝혔다. 이어 "휴 잭맨이 언젠가 '어벤져스'와 '엑스맨'이 함께할지도 모른다고 이야기한 인터뷰를 본 적이 있다"면서 "그게 딱 맞는 것 같았다"고 비하인드를 공개해 흥미를 고조시켰다.배우와 팬 모두가 염원했던 마블 히어로들의 총집결을 이뤄낸 '어벤져스: 둠스데이'는 새로운 '어벤져스'와 함께 사상 초유의 총력전을 예고해 스크린에서 펼쳐질 거대한 스케일과 스펙터클한 액션, 그리고 더욱 확장된 서사에 대한 기대감을 끌어올리고 있다.'어벤져스: 둠스데이'는 오는 12월 16일 극장에서 만나볼 수 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)