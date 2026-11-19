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'뮤지컬 거장' 앤드루 로이드 웨버가 창작자 관점에서 AI에 대해 가지는 확고한 소신을 밝혔다.19일 오전 서울 광화문 포시즌스 호텔에서 열린 기자회견에 참석한 웨버는 AI가 공연 예술계에도 침투하고 있는 상황에 대한 질문에 대해 "실제 AI를 토대로 완성한 뮤지컬이 있는지는 모르겠지만 이것 하나만큼은 확실하다. AI는 데이터를 모아서 처리하는 기계라는 것"이라며 "AI는 독창적인 아이디어를 우리에게 줄 수 없다. 독창성은 인간의 몫이고, 인간이 무엇을 입력하는가에 따라 결괏값이 달라질 수도 있다. 이것을 유용하게 사용수도 있지만 악용할 수도 있다고 생각한다"고 말했다.웨버는 "수십 년 전으로 돌아가 '에비타' 이후 제가 AI에게 다음 작품으로 뭘 할지를 물어봤다고 치자. AI가 과연 제게 '캣츠'를 제안할 수 있을까. '캣츠'는 T.S 앨리엇의 시에서 착안한 작품이고 고양이의 다양한 움직임을 음악과 함께 풀어낸 작품이다. 또한 지난 여름 AI에게 신작으로 뭘 다룰지를 물어봤다면 AI는 제 과거작이나 성공작이나 기반해 제안했을 것이다. 제가 지금 준비 중인 '모나리자 회화 도난 사건'의 아이디어는 절대 제게 줄 수 없을 것이다. AI는 이런 독창성을 발휘할 수 없다. 독창성은 어디까지나 인간의 몫으로 남아있다"고 강조했다.웨버는 현대 뮤지컬의 거장이자 살아있는 전설이다. 1970년 '지저스 크라이스트 수퍼스타'로 이름을 알린 뒤 '에비타', '캣츠', '오페라의 유령', '선셋 블러바드', '스쿨 오브 락' 등의 명작을 잇따라 만들었다. 이에 힘입어 에미상, 그래미상, 아카데미상, 토니상을 석권했고 2024년 4월에는 찰스 3세 국왕으로부터 가터 훈장 기사로 임명됐다.이번 내한은 그의 대표작 '오페라의 유령' 글로벌 초연 40주년, 한국 초연 25주년을 기념해 이뤄졌다. 웨버는 이 작품에 대해 "제 첫사랑 이야기이자 로맨스 작품"이라는 의미를 부여하며 "당시 저는 열정적이고 낭만적인 이야기를 쓰고 싶었고, 깊은 감정이 휘몰아치는 가운데 작업을 했다"고 회상했다.'오페라의 유령'은 지난 2001년 국내에서 초연돼 7개월 동안 24만 명을 불러 모았다. 이 수치는 당시 국내 뮤지컬 시장의 1년 전체 관객 수를 넘어선 것이었다.특히 웨버가 작곡한 'The Phantom of the Opera', 'Music of the Night', 'All I Ask of You' 등은 지금도 한국 뮤지컬 팬들이 가장 좋아하는 넘버로 꼽히며 사랑받고 있다. 한국인의 '오페라의 유령'에 대한 사랑은 2004년 개봉한 동명의 영화가 200만 관객 동원에 성공한 것만 봐도 알 수 있다.웨버는 이날 한국인의 '오페라의 유령'에 대한 사랑에 대해 진심 어린 감사 인사를 전했다. 그는 "한국 관객들이 제 음악을 사랑해 주시고 뜨겁게 호응해 주시는 것을 잘 알고 있다. 깊은 감사를 드린다"고 말했다.또한 K팝의 인기와 위상을 언급하며 "한국은 매우 강렬하고 탄탄한 음악적 전통을 지닌 곳이다. 오늘날 K팝의 인기와 영향력으로도 알 수 있다"고 덧붙였다.웨버는 내한 일정 첫째 날인 지난 18일 오는 12월 공연을 앞둔 한국 '오페라의 유령' 팀 연습 현장을 찾았다. 그는 트리플로 캐스팅된 유령 역의 최재림, 전동석, 박강현과 더블로 캐스팅된 크리스틴 역의 이해원, 최선호 그리고 라울 역의 송원근, 김성식의 연기와 노래에 "훌륭하다"고 극찬했다. 더불어 배우들에게 "음악을 믿고 몸을 맡겨라"라는 조언을 했다고 덧붙였다.25주년 기념 공연은 서울 블루스퀘어 우리은행홀에서 12월 22일부터 2027년 2월 28일까지 열린다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)