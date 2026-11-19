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▲ 그랜드 테프트 오토(GTA) 6

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락스타게임즈의 그랜드 테프트 오토(GTA) 6가 21세기에 발매된 게임 중에서 가장 높은 평점을 받으며 역대 최고 흥행작으로 자리매김할 전망입니다.종합 평점 집계 사이트 메타크리틱에 따르면 오늘 0시 출시된 GTA 6는 150개 매체와 게임 평론가로부터 모두 만점 혹은 이에 근접한 점수를 받으며 평점 99점을 기록했습니다.GTA 6 이전까지 메타크리틱에서 99점을 받은 게임은 1998년 출시된 닌텐도의 '젤다의 전설: 시간의 오카리나'가 유일했습니다.같은 개발사의 전작인 'GTA 4는 98점, 'GTA 5'와 '레드 데드 리뎀션 2'는 97점을 받은 바 있습니다.집계에 포함된 150개 매체 중 80∼90점을 부여한 소수 매체를 제외하면 모든 평론가들이 빠짐없이 100점을 매긴 것으로 전해졌습니다.북미 게임 매체 IGN은 100점을 매기며 "정교한 디테일과 끝없는 실험의 장, 타협 없는 기술적 설계까지 모든 비디오 게임을 통틀어 가장 인상적인 작품"이라는 평을 남겼습니다.게임스팟도 "락스타게임즈가 그동안 오픈월드 분야에서 성취한 모든 것의 집대성으로, 다른 어떤 개발사도 결코 도달하지 못할 경지로 장르 수준을 끌어올렸다"라며 "GTA 7이 나오기 전까지는 어떤 게임도 이를 뛰어넘지 못할 것"이라고 평가했습니다.글로벌 시장조사 업체 뉴주(Newzoo)가 지난 9월 발간한 '글로벌 게임시장 리포트 2026'에 따르면 글로벌 게임시장의 매출액은 'GTA 6' 출시에 힘입어 2천140억 달러, 우리 돈 약 290조 원에 달할 것으로 추산했습니다.GTA 6는 오늘 0시 플레이스테이션5 및 엑스박스 시리즈 X|S 플랫폼으로 출시됐습니다.PC 버전 출시 계획은 미정입니다.(사진=메타크리틱 캡처, 락스타게임즈 제공, 연합뉴스)