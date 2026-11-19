▲ 달러 지폐

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환율이 10% 하락하면 가구당 연간 생활비가 16만 5천 원 줄어든다는 한국은행 분석이 나왔습니다.한은은 원화가치 절상이 수출기업 채산성을 악화하지만, 내수기업의 원가 부담을 줄이고 저소득층의 실질 구매력을 높여 우리 경제의 양극화를 완화하는 데 기여할 수 있다고 분석했습니다.한국은행 조사국 이종웅 차장과 황설웅·박현서 과장 등 7명은 '원화절상의 경제적 영향: 부문별 파급 차별화와 양극화 완화 가능성' 보고서에서 최근 원화 절상이 2010년대 중후반 반도체 호황기의 원화 절상과 유사한 여건이라며 이같이 분석했습니다.보고서는 가계의 소비지출 구조와 품목별 가격 전가율을 고려했을 때 원화가 10% 절상되면 기존 소비 수준을 유지하는 데 필요한 지출이 1년간 가구당 평균 16만 5천 원 줄어드는 것으로 추산했습니다.이는 연간 소비지출의 0.47%, 처분가능소득의 0.32%에 해당합니다.품목별로는 에너지(36.2%), 식료품·비주류음료(28.2%), 외식비(13.7%) 등이 전체 생활비 절감액의 약 78%를 차지했습니다.소득 대비 생활비 절감 효과는 특히 저소득층에서 상대적으로 크게 나타났습니다.원화가 10% 절상될 경우 소득 1분위(하위 20%) 가구의 연간 생활비 절감액은 8만 8천 원으로, 5분위(상위 20%·26만 3천 원)보다 적지만, 처분가능소득 대비 절감률은 1분위가 0.78%로, 5분위(0.24%)의 3배를 웃도는 것으로 파악됐습니다.보고서는 "저소득층은 가격 전가율이 높은 식료품·에너지 지출 비중이 크고, 소득 대비 소비지출 비율이 높아 처분가능소득 대비 절감률이 고소득층보다 높다"고 분석했습니다.보고서는 원화 절상이 저소득 자영업자의 사업소득 개선을 통해 민간소비 확대를 뒷받침할 수 있다고도 덧붙였습니다.저소득 자영업자는 음식점업과 육상운송업 등 식재료·연료 비용 비중이 높은 내수 업종에 상대적으로 많이 종사하고 있어 비용 절감 혜택을 크게 받을 수 있고, 저소득층의 소득 여건 개선은 민간소비 확대에 상대적으로 크게 기여할 것이라는 분석입니다.기업 부문에서 원화 절상은 내수기업의 수익성, 투자, 매출을 전반적으로 개선하는 반면 수출기업은 수출 마진이 축소되는 것으로 나타났습니다.외감기업의 미시자료를 활용한 분석 결과 원화가 10% 절상될 경우 내수기업의 영업이익률과 투자율, 매출증가율은 각각 1.4% 포인트(p), 3.3%p, 7.4%p 상승하는 것으로 추정됐습니다.동일 업종 내 수출기업과 비교하면 내수기업의 영업이익률과 투자율, 매출증가율은 각각 0.5%p, 3.9%p, 4.0%p 더 높아지는 것으로 나타났습니다.내수기업은 수입 원자재·중간재 가격 하락에 따른 비용 절감과 가계 구매력 개선에 따른 수요 확대의 혜택을 받지만, 수출기업은 원화로 환산한 수출단가가 하락하면서 비용 절감 효과가 상쇄되기 때문으로 분석됐습니다.한은 관계자는 "수출대금의 달러 결제 비중이 80∼90%에 달하고, 달러로 표시된 수출가격은 상당 기간 고정돼 있어서 원화 절상기 수출 물량 감소는 제한적"이라며 "다만 원화로 환산한 수출기업의 채산성에는 당연히 부정적인 영향이 있다"고 설명했습니다.한은은 "최근 IT 수출이 성장을 주도하는 상황에서 원화절상이 성장 성과의 편중을 완화하고 내수 기반을 넓힐 것"이라면서 "비 IT 부문의 업황 개선이 지연될 경우 기업들이 수입 원가 절감분을 수익성 회복에 우선 활용하면서 환율의 물가 전가가 약화하고 내수 개선 효과도 더디게 나타날 가능성이 있다"고 덧붙였습니다.(사진=한국은행 제공, 연합뉴스)