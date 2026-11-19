▲ TIGER 미국 대표지수 ETF 3종 개인 순매수 9조 원 돌파

미래에셋자산운용이 운용하는 미국 대표지수 상장지수펀드(ETF) 3종의 올해 개인 순매수 총액이 10조 원에 육박하고 있다고 운용사 측이 오늘(19일) 밝혔습니다.한국거래소에 따르면 어제 기준 'TIGER 미국S&P500 ETF(360750)'와 'TIGER 미국나스닥100 ETF(133690)', 'TIGER 미국배당다우존스 ETF(458730)' 3개 종목의 올해 개인 순매수 총액은 9조 2천825억 원을 기록했습니다.이는 지난해 이들 3개 ETF의 연간 개인 순매수 합계 5조 천 594억 원의 1.8배에 해당하는 규모입니다.상반기에만 5조 5천억 원의 순매수를 기록한 데 이어 국내 증시 변동성이 큰 하반기에도 3조 7천억 원의 순매수가 이어지고 있습니다.이들 3종의 순매수는 올해 국내 상장 해외주식형 ETF 전체 개인 순매수 25조 6천876억 원의 36%를 차지합니다.운용사 측은 3월 19일 이후 165거래일 연속 3개 종목의 순매수가 진행되고 있다고 전했습니다.이는 국내 증시 변동성이 확대된 가운데 미국 대표지수에 장기 분산 투자하려는 개인 투자자들의 수요가 꾸준히 유입된 데 따른 것으로 풀이됩니다.특히, 연금저축·퇴직연금 계좌에서 매달 일정 금액을 적립해 모아가는 투자자들의 장기 투자 수단으로 활용되고 있다고 운용사 측은 설명했습니다.상품별로는 'TIGER 미국S&P500 ETF'가 5조 4천464억 원의 순매수를 기록했습니다.레버리지·인버스 상품을 포함한 국내 상장 ETF 전체 1위입니다.'TIGER 미국나스닥100 ETF'는 2조 5천300억 원, 'TIGER 미국배당다우존스 ETF'는 1조 3천61억 원의 순매수를 각각 나타냈습니다.개인 순매수에 힘입어 이들 3종의 순자산 합계는 35조 8천293억 원으로 올해 13조 5천218억 원이 증가했습니다.(사진=미래에셋자산운용 제공, 연합뉴스)