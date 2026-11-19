▲ 딜북 서밋에서의 일론 머스크

일론 머스크 스페이스X·테슬라 최고경영자(CEO)가 자신이 중간선거에서 공화당을 돕는 데 거액을 쓴 것을 두고 "꽤 어리석었다"고 후회했습니다.머스크 CEO는 현지시간 18일 뉴욕타임스(NYT)가 주최한 딜북 서밋에서 "큰돈을 쓰고도 별 성과를 보지 못했다"며 "시계를 되돌릴 수 있다면 돈을 덜 썼을 것"이라고 말했습니다.그는 "나는 마가(MAGA)가 아니다"라며 "마가가 공화당 정책에 대한 맹목적 추종을 뜻한다면 나는 분명 그런 입장이 아니다"라고 선을 그었습니다.머스크는 "양당 모두 장점과 단점이 있다"며 "권력의 균형이 어느 정도 있는 것이 좋다"고 말했습니다.선거 결과에 대해서는 "미국 선거가 돈이 전부가 아님을 보여준다"고 평가했습니다.월스트리트저널(WSJ)은 머스크가 이번 중간선거에 4억 달러(약 5천억 원) 넘게 썼다고 전했고, NYT는 5억 달러에 육박한다고 보도했습니다.이번 선거에서는 민주당이 상·하원을 모두 차지했고, 특히 머스크가 후원한 켄 팩스턴 텍사스 법무장관은 상원 선거에서 민주당 후보에게 패했습니다.머스크는 텍사스 주지사로 당선된 민주당 지나 이노호사 당선인에 대해 "텍사스는 괜찮을 것"이라며 "극좌 주지사가 아니다"라고 평가했습니다.이노호사 당선인은 주 의회가 보호 입법을 마칠 때까지 신규 데이터센터 승인을 유예하겠다고 공약한 상태입니다.그는 12일 사임한 젠슨 황 엔비디아 전 CEO를 "내 친구"라며 CEO 복귀를 지지한다고 밝혔습니다.그러면서 "그가 미국에 불충하다고 생각하지 않는다"고 덧붙였습니다.WSJ은 일부 민주당 의원이 내년 1월 의회를 장악한 뒤 정치권에서의 머스크 역할과 트럼프 행정부와의 관계를 조사할 계획이라고 전했습니다.(사진=게티이미지)