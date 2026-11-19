▲ 시진핑 주석과 악수하는 트럼프 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 19일 인공지능(AI) 산업의 발전을 저해하는 규제에 반대한다는 입장을 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 중국 선전에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 연설에서 AI에 대해 "거의 전적으로 좋은 것이지만 일부 나쁜 요소도 있으며, 우리는 그 나쁜 요소들을 관리하는 데 매우 신중해야 한다"고 말했습니다.특히 AI 산업을 "위축"시키는 규제에 반대한다며 "우리는 그런 일이 일어나도록 허용하지 않을 것"이라고 강조했습니다.이는 AI 기술의 잠재적 위험에 대응할 필요성은 인정하면서도, 산업 발전을 저해하는 수준의 규제는 지양하겠다는 입장을 나타낸 것으로 풀이됩니다.연설에서 트럼프 대통령은 미국의 인도·태평양 지역 내 역할과 관련해 "미국은 수백 년 동안 태평양의 강대국이었으며, 우리는 이곳 전역에서 성장과 안정, 주권, 번영, 평화를 증진하기 위해 계속 노력하고 있다"고 밝혔습니다.아울러 이날 예정된 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 3자 회담을 기대한다고 밝혔으나, 구체적인 의제나 내용은 언급하지 않았습니다.미국 경제 상황과 관련해서는 "지난 3개월간 인플레이션이 예상하지 못했던 수준으로 낮아졌다"며 "다른 많은 나라가 이 문제로 어려움을 겪고 있지만, 우리는 지난 3개월간 2% 미만을 기록했고 이는 의미 있는 일"이라고 설명했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)