▲ 경찰 출석한 세무사 시험 수석 합격자

인공지능을 악용한 시험 부정행위 장치가 중국어권 텔레그램 채널에서 거래된 정황이 드러난 가운데, 이런 정황을 모니터링해 온 방송미디어통신심의위원회(이하 방미심위)가 해당 중국 계정을 경찰에 수사의뢰했습니다.방미심위는 오늘(19일) 통신심의소위원회(위원장 김우석 상임위원)에 안건을 상정하기 전에 "부정시험용 기기 판매 정황이 담기긴 해당 텔레그램 계정 운영자에 대한 경찰 수사가 필요하다고 판단해 경찰청에 수사를 의뢰했다"고 밝혔습니다.방미심위 모니터링 결과, 해당 계정은 중국 계정으로 추정되고 있으며 국내법에 저촉되는 것으로 의심되는 정황들이 다수 발견된 만큼, 해당 계정 운영자에 대한 수사가 필요하다고 사무처는 판단했습니다.앞서 한 중국업체는 16일 텔레그램에서 한국 세무사 시험 수석 합격자를 도왔다고 주장하며 한국어와 중국어를 병기해 결제 방식을 안내했습니다.방미심위는 모니터링 과정에서 관련 정황이 담긴 대화 내역 일부를 확보해 놓은 것으로 알려졌습니다.해당 텔레그램 계정은 텔레그램 측이 심의 전에 삭제해 오늘 심의에선 일단 각하 조치됐습니다.방미심위는 오늘 통신심의소위(▲김우석 ▲김민정 ▲구종상 ▲김준현 ▲최선영)를 개최하며 위원들에게 이러한 내용을 상세히 보고했습니다.방미심위는 이외에 특정 해외 쇼핑몰에서도 시험 부정행위 카메라를 홍보ㆍ판매한 정황을 포착해 심의 안건으로 상정했지만, 해당 쇼핑몰이 "시험에 사용하는 데 반대한다"라는 취지의 설명을 사후에 추가하며, 일단 의결보류됐습니다.방미심위는 수능을 비롯해 각종 시험 부정행위에 악용할 수 있는 기기를 판매하는 정보에 대해 면밀히 살펴나갈 계획입니다.