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영국의 뮤지컬 작곡가 겸 제작자 앤드루 로이드 웨버가 '오페라의 유령'의 탄생 배경과 성공 비결에 대해 언급했다.19일 오전 서울 광화문 포시즌스 호텔에서 열린 기자회견에 참석한 웨버는 글로벌 초연 40주년을 맞은 뮤지컬 '오페라의 유령'에 대해 "제 첫사랑 이야기이자 로맨스 작품이라 할 수 있다"면서 "제가 그전에 만든 작품에서는 사랑이라는 요소는 발견할 수 없었다. '에비타'나 '캣츠'도 그렇고 '지저스 크라이스트 슈퍼스타'의 경우 애정이라는 요소를 인물과의 관계에서 조금 드러냈을 뿐"이라는 의미를 부여했다.이어 "당시 저는 열정적이고 낭만적인 이야기를 쓰고 싶었다. 그리고 운 좋게도 '에비타'를 함께 작업했던 연출자에게 이 같은 제안을 했고 그가 흔쾌히 수락하며 이 작품을 시작하게 됐다. 이후 '유령'이라는 소재도 찾게 됐다"고 덧붙였다.1986년 런던 웨스트엔드, 1988년 뉴욕 브로드웨이에서 초연된 이래 40년 동안 전 세계 뮤지컬 팬들의 '인생작'으로 꼽히는 인기를 얻은 것에 대해서는 "많은 사람이 제게 이 작품의 성공 비결을 물어보는데 저는 '모른다'라고 말하곤 한다. 이 작품이 전 세계에서 왜 이렇게 사랑받은 지는 설명할 수는 없지만 이 작품을 작곡할 당시 저는 깊은 감정이 휘몰아치는 가운데 작업을 했다"고 답했다.웨버는 아름다운 뮤지컬 넘버로 많은 팬들의 가슴을 울렸지만 좋은 뮤지컬의 핵심은 '음악'이 아닌 '이야기'에 있다는 소신을 밝혔다. 웨버는 "좋은 이야기, 강렬한 이야기가 뮤지컬의 흥행을 좌지우지한다고 생각한다. 제 작품 중 큰 성공을 못 거둔 작품은 이야기면에서 부족했다고 생각한다. 음악이 부족할 때는 좋은 이야기가 채워줄 수 있지만, 이야기가 부족할 때는 음악이 채우기 힘들다. 저는 먼저 좋은 이야기를 찾고 인물을 배치할 수 있는가를 생각하고 음악을 통해 채우려고 한다"고 말했다.'오페라의 유령' 글로벌 초연 40주년, 한국 초연 25주년을 기념해 한국을 찾은 웨버는 오는 12월 22일 막을 올리는 '오페라의 유령' 한국팀의 연습 현장을 찾아 캐스트와 연기, 노래를 본 후 "훌륭했다"고 반응했다.특히 한국어의 아름다움에 감탄하며 "뮤지컬 넘버가 다른 나라의 언어로 번역됐을 때 아쉬움이 생기기도 하는데 한국어 가사는 제 음악과 아름답게 어우러진다고 생각했다. 한국어로 계속 공연을 듣고 싶다는 생각이 할 정도였다"고 미소 지었다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)