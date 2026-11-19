▲ 구재이 한국세무사회장이 19일 수습세무사 실무교육이 열린 서울 서초구 한국세무사회에서 세무사 시험 수석 합격자의 AI 활용 부정행위 자백과 관련해 수습세무자 교육생 관리·평가체계 강화 방안을 발표하고 있다.

한국세무사회는 수습 세무사 실무교육 과정에서 AI 사용을 차단한 객관적 평가체계를 도입하는 등 교육생 관리를 강화하겠다고 밝혔습니다.구재이 한국세무사회장은 오늘 서울 서초구 한국세무사회관에서 기자회견을 열고 "부정행위자가 수습 교육을 통과해 정식 세무사로 나서지 않게 하기 위해 여러 방안을 강구 중"이라며 수습 세무사 실무교육생 관리 및 평가체계 강화방안을 발표했습니다.세무사회는 수습 세무사 전원을 대상으로 AI 등 외부 도구의 도움 없이 지식과 실무역량을 강화하는 교육·평가 체계를 강화할 방침입니다.AI 사용이 차단된 환경에서 교육생 스스로 세무 관련 지식을 이해하고 실제 업무에 적용할 수 있는지를 객관적으로 확인하겠다는 취지입니다.평가 시험에는 주관식 문항도 포함하기로 했습니다.단순 암기나 AI 활용에 의존하지 않고 스스로 문제를 분석해 답안을 작성하는 능력을 평가하기 위해서라고 세무사회는 설명했습니다.구 회장은 "이 밖에도 구술시험 등 교육생의 실질적인 역량을 확인할 수 있는 다양한 평가 방식을 논의 중"이라며 "구체적인 평가방식과 운영기준은 국세청 등 관계부처와 협의해서 확정하겠다"고 말했습니다.세무사회는 교육 과정 전반에 걸쳐 참여도와 실무역량을 종합적으로 평가하고, 평가 기준 점수에 미달하는 교육생에게는 관련 규정에 따라 수료증 미발급 등 엄격한 조치를 할 방침입니다.구 회장은 "수습 교육 개강식에서 합격자들에게 이런 상황을 설명한 뒤 실력 검증에 협조해 달라고 요청했다"며 "선량한 다수의 합격자를 보호하고 평가 기준을 사전에 공지하는 한편 교육생들의 동의도 확보하겠다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)