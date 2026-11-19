▲ 이재명 대통령이 18일(현지시간) 중국 선전 첸하이 국제컨벤션센터에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋에서 연설을 하고 있다.

이재명 대통령은 "'특별한 헌신에는 특별한 예우'라는 원칙에 맞게 경찰관들이 자긍심을 갖고 현장에서 일할 수 있는 여건을 만들겠다"고 약속했습니다.이 대통령은 이날 서울 서대문구 경찰청에서 열린 제63주년 재향경찰의날 행사에 보낸 축사에서 "평생을 국가에 헌신한 여러분의 명예가 존중받을 수 있도록 각별한 노력을 기울이겠다"면서 이같이 말했습니다.이 대통령은 "오늘날 우리 경찰은 어느 때보다 막중한 책무와 도전에 마주하고 있다"며 "형사사법 체계의 전면 개편으로 경찰의 권한과 책임이 한층 커졌지만, 관계성 범죄와 이상 동기 범죄 등으로 치안 환경은 복잡·다변화하고 있어 국민적 기대와 우려가 공존하고 있다"고 지적했습니다.그러면서 "이런 때일수록 재향경찰회원들의 지혜와 경륜이 절실하다"며 "여러분께서 쌓아온 오랜 경험을 바탕으로 작은 위험신호까지 살피는 지역사회의 파수꾼이자, 조언과 격려로 후배 경찰관들을 올바른 방향으로 이끄는 든든한 길잡이가 되어달라"고 당부했습니다.또한 이 대통령은 행사 주체인 퇴직 경찰관 모임 재향경우회의 명칭이 올해부터 재향경찰회로 변경된 것을 두고 "새롭게 출범해 행사가 치러져 더욱 뜻깊다"면서 "재향경찰회가 국민의 신뢰와 존경 속에서 더 큰 미래를 열어가기를 응원한다"라고도 언급했습니다.중국을 방문 중인 이 대통령의 축사는 최인호 청와대 정무수석이 대독했습니다.(사진=연합뉴스)