▲ 이재명 대통령과 김혜경 여사가 24일(현지시간) 멕시코 한 호텔에서 열린 동포 만찬간담회에서 국기에 경례하고 있다.

이재명 대통령은 "북한과의 대화의 문이 다시 열려 한반도에서의 오래된 전쟁을 종식하고 항구적 평화 체제를 구축하기 위한 논의로 발전하길 기대한다"고 말했습니다.이 대통령은 이날 중국 선전에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 세션에 참석해 모두발언을 통해 이같이 밝혔습니다.이 대통령은 "한반도의 평화와 안정이야말로 아태지역 공동 번영을 위한 필수 조건에 다들 공감하실 것"이라며 "적극적 관심과 협력을 당부드린다"고 강조했습니다.이날 사상 첫 미중러 정상회담이 예정된 상황에서, 미중러를 포함한 주요국들 정상을 앞에 두고 한반도 평화 공존에 대한 의지를 부각했다는 점에서 주목됩니다.이 대통령은 또 "자유 무역 질서의 대격변, 글로벌 경제의 불확실성 등 쉽지 않은 도전을 마주하고 있다"며 이를 극복하기 위한 '함께 번영하는 아태 공동체를 위한 3대 비전'을 제안하기도 했습니다.첫 번째 비전으로는 '함께 도약하는 혁신'을 제시했습니다.이 대통령은 "인공지능(AI) 기술 혁명은 전례 없는 혁신의 원동력이지만 동시에 새로운 위험과 불확실성을 내포하고 있다. 어떻게 준비하느냐에 따라 전혀 다른 미래가 펼쳐질 것"이라고 진단했습니다.그러면서 "지난해 경주에서 채택한 'APEC AI 이니셔티브'의 문제의식처럼 AI의 혜택을 모두가 누리는 'AI 기본 사회'를 만들어야 한다"고 설명했습니다.이 대통령은 "대한민국은 이를 위해 국민 삶의 다양한 영역에서 기본적 권리를 두텁게 보장할 AI 대전환을 추진하며 국가 전반의 혁신을 가속화하고 있다"며 "이런 경험을 APEC 회원들과 적극적으로 나누겠다. 설립을 추진 중인 '아시아·태평양 AI 센터'가 그 과정에서 기여를 할 것"이라고 기대감을 드러냈습니다.이에 더해 "지난해 경주에서 우리는 문화 창조산업의 잠재력에도 주목했다"며 "'2026 세계 경주 포럼' 등을 통해 진행한 문화 창조 분야 협력 논의가 더 발전하도록 회원국들과 함께 노력하겠다"고 부연했습니다.두 번째 비전으로는 '모두를 위한 회복력 강화'를 언급했습니다.이 대통령은 "최근의 지정학적 위기는 우리가 얼마나 긴밀히 연결돼 있는지 일깨워 줬다"며 "공급망이 긴밀히 연결돼 한 국가의 충격은 이웃 국가의 위기로 급격히 번진다"고 분석했습니다.이어 "이럴 때일수록 회복력의 토대인 다자주의적 무역 질서를 지켜내고 공급망 안정을 위한 연대와 협력의 틀을 강화해 나가야 한다"며 "대한민국은 '개도국 역량 강화 사업'을 이어가며 공급망 협력 방안을 논의해 나가겠다"고 약속했습니다.더불어 "취약한 아태지역의 에너지 공급망을 안정화하려면 정보공유, 에너지 공동 비축, 공동 대응체계, 수급 안정 협력 등을 제도화하고 장기적으로 재생에너지 확대와 전기화의 속도를 높여야 한다"고 말했습니다.그러면서 "한국은 주요 에너지 수입국이자 석유제품 공급국으로서 가교역할을 수행할 것"이라고 밝혔습니다.마지막 비전으로는 '포용적 미래를 위한 협력'을 거론했습니다.이 대통령은 "급격한 인구구조의 변화는 공동의 도전 과제"라며 "대한민국은 인구구조 변화를 성장의 기회로 전환하고, 모든 세대가 성과를 함께 누리도록 협력 방안을 발굴하겠다"고 전했습니다.구체적으로는 "대한민국은 '모두의 창업' 정책을 추진하고 있다. 이런 도전이 성과로 이어지려면 역내 창업 생태계의 협력이 필수"라며 서울에서 출범한 'APEC 스타트업 얼라이언스'의 활성화를 강조했습니다.또 "포용적 미래를 향한 도전의 기회가 한 국가나 세대에 머물러선 안 된다"며 "대한민국의 제안으로 출범한 디지털 혁신 기금은 APEC 회원들의 디지털 전환을 지원했다. 앞으로도 APEC 청년들의 역량 강화에 기여할 것"이라고 전망했습니다.이 대통령은 지난해 경주 APEC 정상회의 당시 시진핑 중국 국가주석이 중국 선전에 대해 '경제 기적의 현장'이라고 소개했다며 "직접 와보니 선전이야말로 APEC의 목표가 성공적으로 구현된 도시"라고 평가했습니다.이 대통령은 "그 목표란 협력과 연대를 통한 공동 번영"이라며 "대한민국은 앞으로도 그 여정에 함께 하겠다"고 말했습니다.이 대통령은 "지난해 경주의 나비가 보여준 아름다운 날갯짓이 선전에서 붕이 보여준 힘찬 비상의 몸짓과 하나 돼 '함께 번영하는 아태 공동체'를 향해 도약하길 바란다"고 부연했습니다.(사진=연합뉴스)