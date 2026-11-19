▲ 관세청

세관 당국이 체납업체의 부동산 경매와 소송에 직접 참여해 110억 원의 체납액을 받아냈습니다.관세청 서울본부세관은 FTA 적용 관세율을 부당하게 적용받아 190억 원 상당의 세금을 체납한 외국 자동차 수입업체를 대상으로 총 110억 원을 징수했다고 오늘 밝혔습니다.관세청 단일 체납 징수 건으로는 역대 최대 규몹니다.서울세관은 경매 시작 전 빌라 매각 등을 통해 확보한 3억 원을 제외하고, 경매와 소송을 통해 약 107억 원을 징수했습니다.해당 업체의 체납 초기부터 재산조사를 벌여 업체 소유 토지와 건물을 압류했습니다.이후 해당 부동산이 경매에 넘어가자 직원들이 직접 현장을 조사하고, 주변 시세를 분석했습니다.이를 통해 최초 감정가격이 실제 가치보다 낮게 책정됐음을 확인해 법원에 재감정을 신청했습니다.이에 경매 시작가격이 345억 원에서 375억 원으로 30억 원 올랐습니다.해당 부동산은 한 차례 유찰된 뒤 265억 원에 낙찰됐고, 이 과정에서 서울세관은 기본 배당금으로 97억 원을 확보했습니다.또 서울세관은 다른 채권자들의 배당 서류를 검토하는 과정에서 선순위 채권자의 배당액이 실제보다 부풀려진 오류를 발견, 소송을 통해 10억 원을 추가 확보했습니다.(사진=관세청 제공, 연합뉴스)