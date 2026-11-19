▲ 앤트로픽

프런티어 AI 모델 개발의 선두주자인 앤트로픽의 나스닥 상장이 눈앞으로 다가오면서 국내외 증시를 짓누르던 수급부담이 해소될 수 있을지 주목됩니다.간밤 앤트로픽은 공모가를 83달러로 확정했습니다.앞서 공시한 증권신고서에서 제시한 희망 공모가 범위는 70∼78달러였으나, 폭발적인 수요를 반영해 10달러 가까이 공모가를 높인 것입니다.이에 따라 앤트로픽은 기본 공모로만 680억 달러를 조달하게 됐고, 사모배정 물량을 포함한 전체 기업공개(IPO) 조달액은 940억 달러, 우리 돈 약 125조 원에 이릅니다.이는 지난 6월 스페이스X의 나스닥 상장 당시 세워진 기존 최대기록 862억 달러를 웃도는 수준입니다.전문가들은 미국 연방준비제도의 금리인상 사이클 개시로 금융여건이 악화한 상황에서 초대형 IPO가 진행되면서 시장자금을 블랙홀처럼 빨아들이고 있다고 진단했습니다.최근 미국 기술주와 국내 증시가 급락한 데는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자의 사퇴 등 악재 뿐 아니라 앤트로픽 청약 전 현금 확보 수요로 인한 영향도 있었을 것이란 이야깁니다.이런 가운데 AI 기업 신용위험 우려의 진원지인 네오클라우드 기업 코어위브의 신용부도스와프(CDS) 프리미엄도 이달 초 미국 중간선거 당시 정점을 찍은 뒤 하락세로 돌아섰습니다.그런 만큼 앤트로픽의 IPO 성공은 글로벌 AI·반도체 관련주에 대한 과도한 불안이 진정되며 투매가 멈추는 변곡점이 될 수 있다는 게 전문가들의 대체적인 시각입니다.미래에셋증권은 최근 발간한 2027년 연간전망 보고서에서 "앤트로픽 상장의 결과에 따라 AI 설비투자 모멘텀에 영향이 미칠 것"이라고 진단했습니다.보고서는 "AI 모델 기업들의 성장성에 대한 시장의 신뢰가 앤트로픽 IPO 결과에 반영될 전망"이라면서 "상장후 퍼포먼스가 중요한데 공모 청약이 6배를 기록하는 등 현재까지의 징후는 나쁘지 않은 편"이라고 평가했습니다.