▲ 비트코인을 든 트럼프 대통령 동상

도널드 트럼프 미국 대통령과 함께하는 저녁 식사 가격이 70만원 아래로 떨어졌습니다.미국 일간 워싱턴포스트(WP)는 현지시간 18일 트럼프 대통령이 자기 이름을 딴 가상화폐 '트럼프 밈코인'($트럼프) 투자자들과의 두 번째 만찬 행사를 예고한 가운데 한 구매자가 518달러(약 69만 원)로 참가 자격을 얻었다고 보도했습니다.최근 '$트럼프' 코인 가격이 급락하면서 지난해 비슷한 행사와 비교해 100분의 1도 안 되는 금액으로 트럼프 대통령과 만찬을 함께할 수 있게 된 것입니다.'$트럼프'는 이달 초 공화당이 중간선거에서 충격적인 패배를 겪은 뒤 사상 최저 가격인 개당 95센트로 떨어졌습니다.여기에 '$트럼프' 상위 보유자 수천 명이 22일 열릴 만찬에 참석 의사를 밝히지 않은 것도 영향을 끼쳤습니다.WP의 분석 결과 주최 측이 만찬 참석 신청 기간을 4일 연장했음에도 상위 보유자 5천 명이 신청조차 하지 않은 것으로 나타났습니다.이 결과 지난달과 이달 518달러어치의 코인을 사들여 순위표 179위에 오른 미셸이라는 고객이 참가 자격을 얻게 된 것으로 보입니다.마이클 베켈 정치자금 개혁 단체 '이슈 원' 이사는 "충격적일 정도로 낮은 금액"이라고 평했습니다.트럼프 대통령의 이름을 딴 가상화폐 발행과 투자자 행사는 이전부터 입방아에 올랐습니다.트럼프 대통령은 지난해 5월 처음으로 밈코인 투자자 220명을 버지니아주 트럼프 내셔널 골프클럽에 초청하는 행사에 참석했습니다.이 행사에 함께하려면 당시 최소 5만5천 달러(약 7천300만 원)어치의 '$트럼프'를 보유해야 했고, 그중에서도 상위 투자자 25명을 대상으로 트럼프 대통령이 백악관 VIP 투어를 진행해 이해충돌 논란을 빚었습니다.올해 3월에도 플로리다주(州) 팜비치 마러라고에서 투자자들을 상대로 오찬 행사가 진행됐으며, 상위 29명의 투자자는 트럼프 대통령과 함께하는 VIP 리셉션에 참석한 바 있습니다.트럼프 밈코인은 트럼프 대통령이 취임 직전에 출시한 투기성 가상화폐로, 별다른 내재 가치 없이 트럼프 대통령 지지율 및 이슈에 따라 가격이 널을 뛰어왔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)