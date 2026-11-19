▲ 지난 6월 22일(현지시간) 크림반도의 크림대교 옆에서 우크라이나군의 공습에 따른 연기가 나고 있다.

러시아 본토와 크림반도를 잇는 크림대교가 현지시간 19일 다시 공격받아 차량 통행이 일시 중단됐습니다.러시아가 임명한 크림공화국 행정수반 세르게이 악쇼노프는 이날 텔레그램에 "새로운 공격으로 크림대교 통행이 일시 중단됐다"며 "피해 규모를 파악하고 있다"고 밝혔습니다.악쇼노프는 아직 이번 공격의 주체를 밝히지 않았습니다.길이가 19㎞인 크림대교는 2014년 러시아가 우크라이나 영토인 크림반도를 강제 병합한 이후 건설해 2018년 블라디미르 푸틴 대통령이 직접 개통했습니다.이 교량은 크림반도로 향하는 핵심 보급로로, 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 우크라이나의 주요 공격 목표가 돼 왔습니다.푸틴 대통령의 통치와 크림반도 병합의 상징으로 여겨지는 다리가 미·중 정상과의 사상 첫 3자 회담 당일 또다시 공격받으면서, 정상외교 무대에 서는 푸틴 대통령이 일격을 맞았다고 외신들은 짚었습니다.크림대교를 겨냥한 공격은 이번 주 들어서만 세 번째로, 앞선 두 번은 우크라이나군의 공격으로 확인됐습니다.우크라이나군은 지난 16·17일 미사일과 드론으로 크림대교를 공격해 철도와 도로로 이뤄진 교량의 도로 부분을 끊었습니다.당시 크림반도 해안에서 촬영된 사진을 보면 교량의 안정성을 담보하는 아치뿐 아니라 아스팔트 도로 약 200ｍ가 바다로 무너져 내렸습니다.우크라이나 국가보안국(SBU)은 "금속 아치 하나와 그 아래 도로 구간이 완전히 파괴됐다"고 밝혔습니다.(사진=로이터, 연합뉴스)