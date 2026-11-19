수능일인 오늘(19일) 아침 서울은 올가을 최저 기온을 기록하면서 6년 만에 수능 한파가 찾아왔습니다.



현재는 1, 2교시가 끝나고 점심시간인데요.



수능이 치러지는 동안에는 잠시 영상권을 회복하겠지만, 수능이 끝나고 집으로 돌아가는 길에는 다시 영하권의 추위가 찾아오겠습니다.



당분간 아침 기온은 계속 영하에 머물겠습니다.



추위 대비 단단히 해주셔야겠습니다.



현재 일부 충남과 호남 지역을 중심으로 비와 눈이 내리고 있습니다.



오늘 이들 지역을 중심으로 비나 눈이 내릴 텐데요.



양은 적게는 1에서 많게는 10cm가 예상되고, 밤사이 눈이 강해질 것으로 보여 대비 잘해주셔야겠습니다.



토요일까지 충청과 호남, 제주 지역에는 비나 눈이 오락가락 이어지겠고, 다음 주 월요일에는 아침 기온 다시 영상권을 회복하겠습니다.



(안수진 기상캐스터)