미국 LA 도심에서 불과 10여 킬로미터 떨어진 글렌데일의 한 거리.



차 한 대가 현금인출기 앞에 멈춥니다.



차에서 내린 남성은 익숙하게 기계를 열고 내부를 만집니다.



화면이 시커멓게 꺼졌다가 재부팅됩니다.



이후 아무 일 없다는 듯 떠났던 이들이 한 시간쯤 뒤 다시 나타났습니다.



차 안에 앉은 채 열려 있는 기계에서 현금 다발을 뭉치째 계속 꺼냅니다.



신나게 셀카를 찍고, 지폐를 부채처럼 펼쳐 들고 누군가에게 영상통화로 자랑까지 합니다.



이들이 아무런 제지도 받지 않고, 순식간에 챙긴 돈은 11만 달러, 우리 돈 1억 5천만 원에 달했습니다.



눈 깜짝할 사이에 대박을 터트린다는 뜻에서 '잭팟팅'이라고 불리는 신종 기법입니다.



[알란 카르/FBI 수사관 : 폭력적인 힘을 수반하지 않는, 새로운 형태의 은행 강도라고 생각하시면 됩니다.]



강도들은 먼저 현금인출기에 악성코드를 설치한 뒤 자신들의 컴퓨터로 기계를 해킹했습니다.



안에 있는 돈을 모두 쏟아내도록 명령을 내린 뒤, 챙겨서 달아난 겁니다.



며칠 후에는 위스콘신 주의 한 현금인출기에서 똑같은 수법으로 3억여 원이 털렸습니다.



잭팟팅 강도들은 범행 전 며칠 동안 은행을 감시하며 카메라 위치와 보안 취약점을 꼼꼼히 파악하고, 범행 뒤에는 다른 주로 달아나 수사망을 피하는 수법을 쓰고 있습니다.



[알란 카르/FBI 수사관 : 이들은 일반적으로 은행에 나타나는 단순 개인 강도들보다 훨씬 치밀하고 규모가 큰 조직입니다.]



미국에서는 2020년 이후에만 1천900건 넘는 잭팟팅 사건이 발생했는데, 지난해 피해액만 260억 원이 넘습니다.



수사당국은 AI의 등장으로 해킹이 더 쉬워지면서 잭팟팅도 급증할 수 있다고 경고하고 있습니다.



(영상편집 : 김호진)