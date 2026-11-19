<앵커>



개봉 영화 소식입니다. 이번 주에는 김윤석 배우와 구교환 배우가 주연한 미스터리 드라마 '폭설'이 극장가에 걸렸습니다.



이주형 기자입니다.



<기자>



[폭설 / 감독 : 홍의정, 박선우 / 주연 : 김윤석, 구교환]



'폭설'은 지난 2020년 '소리도 없이'로 주목받았던 홍의정 감독이 6년 만에 내놓은 신작입니다.



베테랑 김윤석 배우와 요즘 충무로에서 가장 바쁜 배우가 된 구교환 배우가 주연을 맡았습니다.



폭설로 고립된 시골 기차역에서 내일이면 퇴직하는 역장에게 낯선 후임이 찾아오고, 인근에서는 눈길 사고로 죄수들이 호송차에서 탈출하고, 연이은 사건 속에 마주 선 역장과 후임은 서로를 경계하며 긴장의 끈을 놓지 않습니다.



[김윤석/'폭설' 주연 : 모든 인간이 가지고 있는 그런 이기적인 마음과 아주 나약한 마음 그리고 이겨내 이기려는 마음들 이런 것들이 계속 반전의 반전이 일어나는데 그런 부분들이 사실 인간의 모습이 아닌가 라는 생각이 들었습니다.]



서스펜스와 유머, 드라마가 섞인 홍의정 감독의 색깔은 이번 영화에서도 여전합니다.



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[헝거 게임 : 50번째 추첨의 날 / 감독 : 프랜시스 로렌스 / 주연 : 조셉 자다, 휘트니 피크, 맥케나 그레이스]



'헝거 게임:50번째 추첨의 날'은 지난 2012년 시작한 헝거게임 실사 영화 시리즈의 여섯 번째 영화로 이야기로는 프리퀄, 즉 전사에 해당합니다.



헝거 게임의 세계관은 독재국가 판엠이 12개 구역의 반란을 억제하기 위해 최후의 한 명이 남을 때까지 살인 시합을 벌인다는 것, 50번째 데스게임에서 역대 최하점을 받은 천재 소년 헤이미치가 조작된 생방송의 룰을 해킹하면서 생존 게임에 뛰어듭니다.



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[옆에서 숨만 쉬어도 좋아 / 감독 : 고형주 / 주연 : 김향기, 안동구]



웹툰 작가가 되고 싶은 고객센터 직원과 래퍼 지망생인 물류센터 직원.



'옆에서 숨만 쉬어도 좋아'는 가진 거라곤 꿈과 사랑밖에 없는 한 쌍 청춘의 이야기입니다.



전세보증금을 사기로 날리고 지하 2층 방을 전전하지만 옆에서 숨만 쉬어도 좋던 사이는 이윽고 현실의 벽에 부딪힙니다.



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[아름다운 초저녁달 / 감독 : 타케무라 켄타로 / 주연 : 미치에다 슌스케, 안자이 세이라]



'아름다운 초저녁달'은 일본 순정 만화를 대표하는 작가 야마모리 미카의 동명 순정 만화를 스크린에 옮긴 영화입니다.



외모와 태도 때문에 '왕자'로 불리는 여고생과 그녀를 있는 그대로 바라보는 교내 인기남, 또 다른 '왕자' 선배의 첫사랑을 그린 작품입니다.



(영상취재 : 최호준, 영상편집 : 안여진)