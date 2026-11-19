<앵커>



경기도 안산시가 올해로 시 승격 40주년을 맞았습니다.



안산산업 역사박물관은 과거 40년간 안산의 산업 역사를 돌아보는 기획전시를 시작했는데, 그 현장을 최호원 기자가 다녀왔습니다.



<기자>



[대한뉴스 : 개발면적 1천750만 평의 새로운 공업도시를 건설하고 있는 반월공업단지가 오는 1986년에 완공이 되면 1천여 개 공장이 들어서게 됩니다.]



공단과 함께 조성된 반월신도시는 곧 안산시로 승격됐고, 이렇게 안산시는 올해 시 승격 40주년을 맞았습니다.



안산산업역사박물관은 지난달부터 40년간 시의 산업 발전 역사를 돌아보는 특별 전시를 시작했습니다.



안산에 처음 자리를 잡은 건 수도권 공장 분산 정책에 따라 서울에서 내려온 섬유와 기계 관련 업체들이었습니다.



1990년대 들어 안산은 회로기판 PCB 등 각종 전자부품을 생산하며 IT산업의 핵심 도시로 성장했습니다.



삼보컴퓨터 안산공장의 경우 연간 수백만 대의 컴퓨터와 노트북을 생산하기도 했습니다.



도시의 발전과 산업 구조의 변화는 시민들의 삶에도 영향을 미쳤습니다.



이번 전시에서는 사라진 다이얼 전화기와 PC 통신, 플로피 디스크 등도 다시 볼 수 있습니다.



시민들이 기증한 일기와 사진 속에는 옛 안산의 모습이 그대로 남아 있습니다.



[김위순/자녀 일기 기증시민 : 그때는 많았죠. 젊은 분들이… 우리 살던 동네만 해도 젊은 분들이 많아서 애들도 두세 명 정도 낳고, (안산에) 처음 왔을 때는 시골도 이런 시골이 없었는데 지금은 많이 발전했죠.]



이른바 '뿌리산업'의 도시였던 안산시는 이제 인공지능과 로봇 중심의 도시로 변화하고 있습니다.



[이민근/안산시장 : 안산시는 최초의 계획도시입니다. 국가산업단지를 이끌었던 안산시의 저력이 시대의 변화에 따라서 새로운 산업 구조를 꿈꾸고 있습니다.]



이번 전시는 내년 6월 20일까지 이어지며 무료로 관람할 수 있습니다.