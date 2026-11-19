<앵커>



천년고찰 구례 화엄사와 외식기업 제너시스 BBQ가 손을 잡았습니다. 천년의 수행과 공양 속에 이어져온 한국 사찰 음식을 세계에 알린다는 계획입니다.



KBC 임경섭 기자입니다.



<기자>



구례의 천년고찰 지리산 화엄사.



은은한 숲 내음을 담은 송이와 향긋한 산나물로 만든 무침.



달콤한 샐러드까지 어우러져 형형색색의 사찰 음식 한 상이 차려집니다.



화엄사와 외식기업 제너시스 BBQ가 사찰 음식의 세계화를 위해 손을 잡았습니다.



[우석 스님/화엄사 : 사찰음식, 비건 음식 이 음식들이 마음을 차분하게 하고 자기 삶을 행복하게 할 수 있는 그 시작점이라고 생각을 합니다.]



화엄사 일원에 사찰 음식을 연구하고 교육하는 문화원을 조성한다는 계획입니다.



[윤홍근/제너시스 BBQ 회장 : 대화엄사와 함께 이 사찰음식을 세계에 함께 전파해 보고, 대화엄사로부터 출발되는 사찰음식이 그 중심이 될 수 있겠다라는 생각으로….]



구례군도 사찰 음식을 지역의 다양한 콘텐츠와 연계해 관광 거점으로 자리 잡도록 지원할 예정입니다.



[장길선/구례군수 : 이 음식의 맛과 아름다운 가치가 앞으로 세계화를 이루는데 크게 발돋움할 수 있겠다라는 그런 기대를 하고 있습니다.]



지리산의 전통 사찰 음식이 외식 기업을 만나 세계화를 이룰지 기대가 모아집니다.



KBC 임경섭