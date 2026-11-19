<앵커>



경주 월성원전 2호기가 최근 설계수명을 다해 가동을 멈췄는데 한수원이 2, 3, 4호기에 대해서 계속운전 허가를 신청했습니다. 계속 가동을 요구하는 경주시와 영구폐쇄를 주장하는 환경단체의 갈등도 뜨거워지고 있습니다.



TBC 양병운 기자입니다.



<기자>



경주시 양남면 월성원자력발전소.



1983년 국내 첫 중수로 원전으로 가동에 들어갔던 월성 1호기는 30년 설계수명을 마친 뒤 10년 계속운전 승인을 받았습니다.



하지만 연장 허가 기간을 다 채우지 못하고 2019년 조기 폐쇄됐습니다.



지난 1일 설계수명이 끝난 월성 2호기도 가동을 멈춘 상태고, 3호기와 4호기도 각각 내년 12월과 2029년 2월 수명이 만료됩니다.



한국수력원자력은 지난달 말 이들 3기에 대해 10년 더 가동하는 '계속운전' 운영변경허가를 원자력안전위원회에 신청했습니다.



원전 주변 주민들은 1호기 폐쇄에 이어 2, 3, 4호기까지 멈추면 지원금 감소와 인구 유출로 지역 경제가 직격탄을 맞는다며 계속운전을 촉구하고 있습니다.



[정인철/감포읍발전협의회장 : 저희 지역 주민들의 생존권이 달려 있는 문제입니다. 안전성만 확보된다면 조속히 하루속히 빨리 계속 운전이 추진돼야 한다고 저는 강력하게 요청하는 바입니다.]



경주시 역시 조속한 인허가 처리와 함께 계속운전 주기를 현행 10년에서 20년으로 늘릴 것을 정부에 제안했습니다.



[박영숙/경주시 원자력정책과장 : 설비 개선을해서 안전성만 확보된다면 2·3·4호기 심지어 1호 기까지도 가능하다면 계속 국가의 에너지 자원으로서 활용하는 것이 국가적으로나 지역 상생 발전에도 바람직하다고 생각을 하고 있습니다.]



반면 환경단체는 설계수명이 30년인 중수로 원전의 안전성 한계를 지적하며, 수명 연장 대신 재생에너지로의 전환을 요구하고 있습니다.



[이상홍/경주환경운동연합 사무국장 : (월성)2·3·4호기를 수명 연장해도 경주시에 들어올 수 있는 지원금이 매년 190억 (원) 정도로 저희들은 파악을 하고 있는데 해상 풍력을 똑같은 규모로 설치를 하게 된다면 1,500억(원) 이상의 수익금이 발생할 수 있다고 (봅니다.)]



앞으로 원안위에서는 한수원의 운영변경허가 신청을 놓고 기술 검토를 비롯한 본격적인 심사에 들어갈 예정입니다.



이미 월성 1호기 조기 폐쇄로 심각한 갈등을 겪었던 경주, 안전성 검증과 주민 설득이라는 두 과제를 어떻게 해결하느냐에 월성 2, 3, 4호기의 운명이 달렸습니다.



(영상취재 : 고대승 TBC)



TBC 양병운