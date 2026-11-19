<앵커>



AI 부정행위 우려 속에 2027학년도 대입 수학능력 시험이 치러지고 있습니다. 부정행위 단속을 위해 정부가 위급 재난문자를 발송했는데, 고사장 내에서 모두 22개의 스마트폰이 적발됐습니다.



보도에 정반석 기자입니다.



<기자>



사상 처음으로 부정행위 단속을 위해 시험 직전 전 국민에게 위급 재난 경보가 울렸습니다.



그 결과 고사장 내에서 반납하지 않은 스마트폰 22개를 적발했다고 교육부가 긴급 브리핑을 통해 밝혔습니다.



[최은옥/교육부 차관 : 해당 학생들을 1교시 종료 이후 시험본부에 인계하여 초소형 카메라 등 첨단기기 소지 여부를 면밀히 확인하고, 첨단기기 활용 부정행위인 경우 위계에 의한 공무집행 방해로 고발 등 엄정 조치하겠습니다.]



다만, 스마트폰 소지자 22명 중, 초소형 카메라 등 다른 장비를 갖고 있다가 적발된 사례는 없다고 교육부는 전했습니다.



교육부는 오늘 추가로 불시에 위급 재난경보를 발송할 예정입니다.



스마트폰 적발을 제외하곤, 현재까지 시험은 차분히 진행 중이라고 교육부는 전했습니다.



출제 당국은 교육과정의 핵심 내용을 중심으로 출제했다며 사교육 문항은 철저히 걸러냈다고 강조했습니다.



[오기영/수능 출제위원장 : 사교육에서 문제 풀이 기술을 익히고 반복적으로 훈련한 학생들에게 유리한 문항은 철저히 배제하였으며.]



특히 이과생의 사회탐구 쏠림 현상, 이른바 '사탐 런' 등을 고려해 과목별 난이도 균형을 맞추려 했다고 설명했습니다.



지난해 지나치게 어려웠다는 지적을 받은 영어는 난이도를 미세 조정했습니다.



EBS 연계율은 문항 수 기준 50% 수준입니다.



올해 수능에는 55만여 명이 지원했고, 전국 1천312곳 시험장에서 일반 수험생 기준 오후 5시 45분까지 진행됩니다.



(영상취재 : 설치환·이재영, 영상편집 : 김윤성)