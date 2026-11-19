지난 16일 브라질 아마존 외딴 지역에 고립된 채 사는 ‘아와족’ 약 20명이 스스로 밀림을 나와 외부인과 만나는 이례적인 순간이 포착됐습니다.



어린이를 포함 약 20명의 원주민은 나체 상태로 활을 들고 숲 가장자리로 나와 마을 주민에게 먹을 것을 요청해 받아 든 뒤 돌아갔는데요.



원주민 권리 단체인 서바이벌 인터내셔널 측은 “이들 원주민과 역사적인 만남을 가졌다”라면서 “이 사진은 벌목꾼, 사냥꾼, 목축업자들로부터 이들이 얼마나 큰 위협에 직면해 있는지를 보여준다”라고 밝혔습니다.



(구성: 양현이, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)