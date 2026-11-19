▲ 법학적성시험 만점자 이진우 씨

초유의 수능시험 부정행위 의혹의 중심에 선 법학적성시험 만점자 이진우 씨가 행방불명 상태여서 경찰이 추적 중입니다.이 씨는 2013년 수능에서는 전 영역에서 6에서 8등급의 낮은 성적을 받았으나 2024학년도 수능 성적으로 고려대 정치외교학과에 합격했고, 2026학년도 수능에서는 전 과목 1등급을 달성해 서울대 치대로 적을 옮겼습니다.올해 치른 리트에서는 만점을 받은 인물입니다.경찰은 오늘(19일) 오전 8시 42분쯤 이 씨의 신변 안전이 우려된다는 신고가 접수된 후 소재를 찾고 있습니다.그는 오늘 오전 대학수학능력시험 국어 영역 문제를 풀어 의혹을 해소하겠다고 공개검증을 약속했지만, 검증 장소에 국어 시험이 시작되는 오전 8시 40분까지 나타나지 않았습니다.112 신고 접수 직후 경찰과 소방 등이 함께 관악구 신림동 자택을 찾았다가 이 씨의 부재를 확인한 뒤 철수했습니다.이후 경찰은 이 씨의 행적을 추적한 끝에 소재지를 광진구로 특정하고 일대를 수색했으나 찾지 못했습니다.그는 어제 집을 나와 광진구의 한 숙박업소로 이동한 뒤, 오늘 오전 그곳도 뜬 것으로 전해졌습니다.이후 이 씨는 오전 8시에서 9시쯤 택시를 타고 송파구 방향으로 이동한 것으로 파악돼 경찰은 송파구 일대도 추가로 수색하고 있습니다.경찰 관계자는 이 씨의 소재 등에 대해 개인적인 사안이라 확인해줄 수 없으며 어떤 상황인지 말해줄 수 없다고 밝혔습니다.확인된 그의 마지막 행적은 어제 공개된 한 언론사와 인터뷰입니다.이 씨는 취재진에 오늘 공개 검증으로 실력을 보여준 뒤 의혹을 털어내겠다고 말했으나 잠적했습니다.검증을 주관하기로 했던 입시학원 측은 이진우 씨의 휴대전화가 어제부터 꺼져 있는 상태이며 연락받지 않고 있다고 설명했습니다.이 씨가 확언했던 검증을 스스로 무산시키면서 경찰 수사도 급물살을 타는 수순입니다.경찰은 어제 변호사들의 고발장을 받은 지 몇 시간 만에 해당 사건을 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사팀에 배당했습니다.이 씨의 의혹이 다른 국가시험도 아닌 수능시험 부정행위 의혹으로 번지면서 사실관계를 확인하기 위해 신병 확보 등 강제수사가 불가피할 것으로 전망됩니다.경찰은 앞서 자수한 세무사 시험 수석의 자택도 압수수색하고 출국 금지했습니다.(SBS 디지털뉴스부)