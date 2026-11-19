▲ 'AI 부정행위' 세무사 시험 수석

경찰이 인공지능을 이용해 제63회 세무사 시험에서 부정행위를 저질렀다고 자수한 수석합격자 한모 씨가 오늘(19일) 경찰에 2차로 출석했습니다.한 씨는 오늘 오전 11시 20분쯤 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 청사에 포렌식 작업 참관을 위해 출석했습니다.어제에 이어 이틀 만의 출석입니다.경찰은 어제 서울 중랑구 소재 한 씨 주거지 등을 압수수색해 확보한 자료를 상대로 오늘 포렌식 작업에 착수했습니다.한 씨는 앞서 15일 오전 세무사 시험에서의 부정행위를 시인하고 서울청에 자수서를 냈습니다.한 씨가 시험 관계기관에 제출한 경위서와 17일 1차 경찰 조사 진술에 따르면 그는 초소형 카메라와 스마트폰, 개조한 계산기 등을 이용해 부정행위를 저질렀습니다.수정테이프에 있는 카메라로 문제를 촬영한 뒤 계산기의 특정 버튼을 누르면 촬영된 문제가 스마트폰을 거쳐 자택에 있는 노트북으로 전송되도록 하는 방식입니다.노트북의 생성형 AI가 내놓은 정답은 다시 A 씨가 소지한 초소형 모니터로 전송됐습니다.일종의 중계기 역할을 한 스마트폰은 한 씨가 복대 안에 숨겨 시험장에 반입한 것으로 전해졌습니다.어제 세무사 시험을 주관하는 한국산업인력공단 관계자를 고소인 신분으로 불러 조사한 경찰은 한씨가 자수 이후 제출한 기기들과 어제 확보한 자료를 분석해 구체적인 범행 수법과 공범 여부 등을 조사할 예정입니다.