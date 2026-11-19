23년 만에 한국시리즈 우승의 꿈을 이룬 삼성 라이온즈 강민호가 뉴스브리핑 출연을 위해 가족과 함께 SBS를 찾았습니다.



한국시리즈 우승 소감부터 이대호의 일본 우승을 둘러싼 유쾌한 농담, 원태인에게 전한 FA 관련 당부까지 다양한 이야기를 나눴는데요.



우승 직후 최형우가 건넨 한마디에 다시 우승을 꿈꾸게 된 특별한 사연도 들려줬습니다.



강민호의 유쾌하고 진솔한 이야기를 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(취재 : 유병민 / 구성·편집 : 주현 / 영상취재 : 양두원·양지훈 제작 : 스포츠취재부)

