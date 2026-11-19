▲ 18일 서울 목동아이스링크에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 기자회견에서 참석자들이 구호를 외치고 있다. 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회는 오는 21일 서울 목동아이스링크에서 열린다.

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세계 정상급 선수들이 총출동하는 2026-2027 국제빙상경기연맹,ISU 쇼트트랙 월드투어 3차 대회가 내일(20일)부터 22일까지 서울 목동아이스링크에서 펼쳐집니다.올 시즌을 끝으로 국가대표 은퇴를 선언한 최민정을 비롯해 김길리, 심석희, 임종언, 이정민 등 한국 쇼트트랙 국가대표 선수들은 안방에서 국내 팬들의 응원을 받으며 세계 정상급 선수들과 경쟁합니다.20일엔 각 종목 예선이 펼쳐지고 21일엔 남자 500ｍ와 1,500, 여자 1,000ｍ, 여자 3,000ｍ 계주, 22일엔 남자 1,000ｍ와 여자 500ｍ, 1,500ｍ, 남자 5,000ｍ 계주, 혼성 2,000ｍｍ 계주 결승이 열립니다.가장 눈길을 끄는 선수는 최민정입니다.그는 지난 4월 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회를 마친 뒤 2026-2027시즌을 끝으로 태극마크를 반납하겠다고 발표했습니다.그러나 은퇴를 앞둔 마지막 시즌에도 여전히 세계 최정상급 기량을 과시하고 있습니다.캐나다에서 열린 월드투어 1, 2차 대회에서 여자 1,000ｍ를 연속 제패하는 등 금메달 2개와 은메달 2개, 동메달 1개를 획득했습니다.랭킹포인트 408점을 기록한 최민정은 코트니 사로(424점·캐나다)에 이어 세계랭킹 2위를 달립니다.이번 대회 성적에 따라 세계랭킹 1위에 오를 수도 있습니다.월드투어는 7차 대회까지 열리며, 대회 성적을 종합해 남녀 세계랭킹 1위 선수에게 영예의 '크리스털 글로브'를 수여합니다.최민정은 홈 관중의 열렬한 응원 속에 최고의 성적을 거둬 크리스털 글로브를 향한 발판을 마련하겠다는 각오입니다.내년 3월 서울에서 열리는 세계선수권대회를 끝으로 국가대표에서 은퇴하겠다는 기존 입장에도 변화의 여지를 남겼습니다.최민정은 어제 기자회견에서 '은퇴를 만류하는 팬들의 목소리가 커지고 있다'는 말에 "지금 말씀드릴 수 있는 건 '생각해보겠다'는 정도"라고 답했습니다.2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 2관왕 김길리는 명예 회복을 노립니다.김길리는 월드투어 1차 대회에서 부진한 경기력으로 개인전 메달 획득에 실패했고, 2차 대회에선 두 차례 넘어지는 불운 속에 또 개인전에서 메달을 따내지 못했습니다.이번 안방 대회에서 반등의 계기를 마련할 수 있을지 주목됩니다.남자 대표팀 간판 임종언은 어수선한 분위기 속에서 대회를 치릅니다.그는 지난 8월 최근 1년 동안 국제검사기구(ITA)가 시행한 도핑 검사를 위한 소재지 보고를 세 차례 위반해 징계 절차 대상에 올랐습니다.변호사를 선임해 소명 절차를 밟고 있지만, 징계를 받을 가능성이 있습니다.임종언은 징계 결정이 나오기 전까지 훈련과 경기에만 집중하겠다는 입장입니다.이번 대회엔 약 30개국 200여명의 선수단이 참가합니다.여자부에선 세계랭킹 1위 사로를 비롯해 3위 산드라 펠제부르(네덜란드), 4위 플로랑스 브뤼넬(캐나다) 등이 출전합니다.남자부에선 옌스 판트바우트(네덜란드), 펠릭스 루셀(캐나다), 토마스 나달리니(이탈리아) 등이 한국 대표팀의 주요 경쟁자로 꼽힙니다.지난 시즌 세계랭킹 1위에 올랐던 윌리엄 단지누(캐나다)도 이번 대회를 통해 복귀합니다.그는 올 시즌 개막을 앞두고 롱트랙 스케이팅 대회에 출전하는 등 훈련 방식에 변화를 주며 새로운 도전을 준비했습니다.한편 이번 대회는 KB금융그룹이 공식 후원사로 참여합니다 21일과 22일엔 조째즈, 아우, 언노운, 아티프, 크나큰 등 K팝 아티스트들의 공연도 열려 경기장 분위기를 달굴 예정입니다.(사진=연합뉴스)