▲ 2027학년도 대학수학능력시험(수능)일인 19일 오전 8시 30분 수능 부정행위 방지를 위해 전국에 일제히 발송된 위급재난문자.

2027학년도 대학수학능력시험(수능) 부정행위 방지를 위해 오늘 전국에 위급재난문자가 발송됐으나 온라인에서는 문자를 받지 못했거나 경보음이 울리지 않았다는 주장이 잇따랐습니다.행정안전부는 현재까지 공식적으로 확인된 미수신 사례는 없다고 밝혔습니다.위급재난문자가 수신되지 않거나 경보음이 울리지 않은 사례가 사실로 확인될 경우 정부의 부정행위 방지 대책을 둘러싸고 실효성 논란이 일 수 있습니다.오늘 네이버 카페 등 온라인 커뮤니티에는 오전 8시 30분 발송된 위급재난문자를 받지 못했거나 경보음이 울리지 않았다는 글들이 게시됐습니다.한 온라인 커뮤니티 이용자는 남편과 본인 둘 다 재난문자를 받지 못했다고 적었습니다.또 다른 이용자는 위급재난문자가 안 울렸다고 주장했습니다.인공지능(AI)을 활용해 휴대전화 설정을 변경한 뒤 위급재난문자가 수신되지 않은 사례도 있는 것으로 알려졌습니다.정부는 오늘 오전 8시 30분 수능 부정행위를 예방·적발하기 위해 전국에 위급재난문자를 발송했습니다.수능 부정행위 방지를 목적으로 위급재난문자를 발송한 것은 이번이 처음입니다.시험장 내 휴대전화 미제출자를 적발하기 위한 조치이지만, 문자는 수험생뿐 아니라 전 국민에게 발송됐습니다.위급재난문자는 일반 안전안내문자와 달리 수신을 거부할 수 없으며, 무음이나 진동으로 설정돼 있더라도 10.5초간 경보음이 울리게 돼 있습니다.다만 행안부는 현재까지 위급재난문자를 받지 못했다는 공식적인 사례나 관련 민원은 확인되지 않았다는 입장입니다.행안부 관계자는 "온라인 커뮤니티에서 재난문자를 받지 못했다는 글을 신뢰성 있게 검토해야 할지는 잘 모르겠다"고 밝혔습니다.이어 현재 주변이나 공식적으로 재난문자를 받지 못했다는 사례는 확인되지 않았다고 설명했습니다.이 관계자는 시험 장비를 통해 지속해 테스트하고 있다고 강조했습니다.이어 이번 재난문자 발송은 시험장에 휴대전화를 몰래 소지한 경우를 적발하기 위한 조치 중 하나라고 덧붙였습니다.이동통신 업계 관계자도 기술적으로 위급재난문자를 수신할 수 없는 상황은 불가능하다고 전했습니다.정부는 시험 도중에도 휴대전화를 제출하지 않은 수험생을 적발하기 위해 위급재난문자를 불시에 추가 발송할 예정입니다.(사진=연합뉴스)