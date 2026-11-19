▲ 부천시, '온동네 봄·봄·봄' 정책 시행

사회적 고립과 외로움으로 어려움을 겪는 시민들을 위해 부천시가 지역사회 중심의 지원에 나섭니다.부천시는 이웃 간 안부를 살피고 사회적 관계 회복을 돕는 '부천 온(溫)동네 봄·봄·봄' 사업을 추진한다고 오늘(19일) 밝혔습니다.사업은 이웃이 먼저 안부를 확인하는 '살펴봄', 지역사회 활동에 함께 참여하는 '함께봄', 행정이 지속적으로 지원하는 '다시봄' 등 세 가지 전략으로 진행됩니다.시는 외로움이나 고립, 은둔 상태에 놓인 시민들에게 사회활동 참여 기회를 제공하고, 필요한 경우 전문기관과 연계해 맞춤형 복지서비스를 지원할 계획입니다.또 정책 캐릭터 '다봄이'를 개발하고, 캐릭터를 활용한 손난로 인형 400여 개를 제작해 이웃들에게 전달하기로 했습니다.이달부터는 심곡본동 일대에서 '외로움 안심 시범마을'을 운영해 지역 특성에 맞는 지원 방안을 찾고, 고립 가구의 관계망 형성과 복지서비스 연계를 돕는 '챙김매니저' 활동도 본격적으로 추진합니다.부천시는 이웃 간 안부를 살피는 일상적인 활동부터 전문적인 복지 지원까지 연결해 사회적 고립을 예방하는 지역사회 안전망을 구축한다는 방침입니다.조용익 부천시장은 "외로움은 누구에게나 찾아올 수 있는 문제인 만큼 지역사회가 함께 관심 두고 대응할 것"이라며 "이웃 간 안부를 살피는 활동부터 필요한 복지서비스 연계까지 촘촘한 지원체계를 마련하겠다"고 말했습니다(사진=부천시 제공, 연합뉴스)