▲ 2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일 출제위원장인 오기영 한경국립대 교수가 정부세종청사 교육부에서 영역별 난이도 등 출제 방향에 대해 브리핑하고 있다. 왼쪽은 김문희 한국교육과정평가원장.

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2027학년도 대학수학능력시험(수능) 출제위원장인 오기영 한경국립대 교수는 19일 영어 영역 난이도와 관련해 "1등급 비율은 아마도 안정적으로 달성하지 않을까 예상한다"고 말했습니다.오 위원장은 정부세종청사에서 연 출제 방향 브리핑에서 "영어는 교육과정이 정한 어휘 수준에서 듣고 말하고 소통하는 능력을 측정하는 시험(문제)들을 출제했다.절대평가 도입 취지에 따라 적정 난이도를 유지하려고 부단히 노력했다"며 이같이 밝혔습니다.그러면서 "지난 6월 모의평가와 9월 모의평가 결과를 보고 이번 수능에서는 난이도를 미세 조정했다"며 "지난 6월 모의평가는 난도가 꽤 높았고 9월 모의평가는 상대적으로 난도가 좀 낮았다"고 덧붙였습니다.올해 두 차례 모의평가에서는 영어 난이도가 크게 엇갈렸습니다.6월 모의평가에서는 영어 1등급 비율이 4.13%에 그쳤지만, 9월 모의평가에서는 15.5%까지 높아졌습니다.두 시험 간 차이는 11.37% 포인트(p)에 달합니다.작년 수능에서는 영어 1등급(원점수 90점 이상)을 받은 수험생 비율이 3.11%에 불과해 논란이 일었고 오승걸 당시 한국교육과정평가원장이 난이도 조절 실패에 책임을 지고 사임하기까지 했습니다.평가원은 이후 올해 수능 영어 영역의 1등급 목표 비율을 6∼10%로 제시했습니다.다만 김문희 현 평가원장은 지난 3월 구체적인 목표 비율을 제시하지 않고 적정 난이도로 출제하겠다고만 밝혔습니다.오 위원장은 또 "(고교) 교육과정의 내용과 수준을 충실히 반영하고 대학 교육에 필요한 수학 능력을 타당하게 측정할 수 있도록 최선을 다해 출제했다"며 "교육과정의 핵심적이고 기본적인 내용을 중심으로 출제했다"고 설명했습니다.이어 "교육과정의 핵심적인 내용일 경우 기존 시험에서 다루어졌더라도 필요하다면 질문의 형태와 문제 해결 방식을 바꾸어 출제했다"고 덧붙였습니다.그는 "사교육에서 문제 풀이 기술을 익히고 반복적으로 훈련한 학생들에게 유리한 문항은 철저히 배제했으며 공교육 과정에서 다루는 내용만으로도 변별력을 충분히 확보할 수 있도록 출제했다"고 말했습니다.이른바 '킬러문항'(초고난도 문항)을 철저히 배제했다고도 밝혔습니다.그는 이른바 'N수생'(대입을 2차례 이상 도전하는 수험생) 급증과 관련해선 "23년 만에 졸업생 응시생이 최대여서 평범하게 내되 구별해야 한다"며 "정답률 구간을 촘촘히 고르게 분포하도록 했다"고 말했습니다.내년 수능 제도 개편과 관련한 질문에는 "선택과목 체제 마지막 시험이라고 특별히 난이도 조절을 하지는 않았다"고 답했습니다.2028학년도 수능부터 국어·수학·탐구 영역의 선택과목이 폐지됩니다.오 위원장은 국어 영역 출제 방향에 대해선 "다양한 내용과 형식의 지문과 자료를 활용해 교육과정에서 설정한 지식과 기능에 대한 이해력, 그리고 학습한 지식과 기능을 다양한 담화나 글에 적용할 수 있는 창의적 사고력을 중점적으로 측정했다"고 말했습니다.수학 영역을 두고는 "지나치게 복잡한 계산이나 반복 훈련으로 얻을 수 있는 기술적 요소나 공식을 단순 적용해서 해결할 수 있는 문항을 지양했다"고 말했습니다.아울러 국어·수학·탐구 영역에서 선택과목 간 유불리 가능성을 최소화할 수 있도록 했다고 강조했습니다.오 위원장은 수능의 EBS 연계에 대해선 "EBS 연계율은 문항 수 기준으로 50% 수준에서 연계 체감도를 높였다"며 "연계 방식은 개념이나 원리, 지문이나 자료, 핵심 제재나 논지 등을 활용하여 문항을 변형하거나 재구성하는 방법 등을 사용했다"고 설명했습니다.그는 이번 수능에서 '인공지능(AI) 부정행위' 우려를 둘러싼 질문에는 "제한된 장소에서 출제하는 도중 AI 관련된 문제로 굉장히 나라가 어수선하다는 소식은 익히 잘 알고 있다"며 "그렇지만 특별히 할 수 있는 방법도 없고 저희는 출제에만 전념했다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)