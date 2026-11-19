▲ 이주희 국회 과방위원 (민주당 의원)

국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 이주희 민주당 의원이 내일(20일) 오후 2시, 국회 의원회관 제9간담회실에서 'K-FAST 글로벌 경쟁력 강화를 위한 토론회'를 개최합니다.FAST란, Free Ad-supported Streaming TV의 약자로, 광고를 시청하는 대신 실시간 스트리밍 채널과 콘텐츠를 무료로 볼 수 있는 서비스를 의미합니다.국회 예산결산특별위원장인 이광재 민주당 의원도 참석하는 이번 토론회는 국산 스마트TV의 광고 기반 무료 스트리밍 서비스인 K-FAST를 통해 한국의 콘텐츠를 접하는 해외 시청자들이 AI 더빙과 자막 등 서비스를 누릴 수 있는 방안을 모색하기 위해 마련됐습니다.발제에선 신현진 허드슨AI 대표는 '글로벌 시장에서의 K-콘텐츠와 AI 기술 경쟁력'을 주제로 논의를 진행하고, 삼성전자·LG전자 측은 'K-FAST의 플랫폼 가치와 글로벌 전략'을 다룰 예정입니다.이어지는 종합토론에는 ▲허드슨AI·이스트소프트 ▲MBC·SBS·CJ ENM ▲삼성전자·LG전자 ▲스마트미디어랩(SMR) 등이 참여합니다.참석자들은 현지 시청자 확보와 수익 창출 등 해외 진출 과정에서 마주한 과제를 공유하고, K-FAST의 글로벌 경쟁력을 높이기 위한 정책 지원 방안을 논의할 예정입니다.이광재 예결위원장은 이러한 논의와 관련해 "우리 콘텐츠가 수출을 이끌고 있는데 유통을 해외 플랫폼에 의존하면 안 된다"라며 "K-FAST를 통해 우리 콘텐츠를 세계 곳곳에 전달할 수 있다"라고 말했습니다.이주희 의원은 "K-FAST가 세계 시청자들에게 우리 작품을 선보이는 통로가 되려면 AI 더빙과 자막 기술을 더 확고히 갖춰야 한다"라며 "이번 토론회에서 국회 과방위원으로서 예산 지원 방안 등을 모색하고 힘을 보태겠다"라고 강조했습니다.이번 토론회는 글로벌 K-FAST 얼라이언스와 한국정보통신진흥협회(KAIT)가 주관하고 과학기술정보통신부와 방송미디어통신위원회가 후원합니다.(사진=연합뉴스)