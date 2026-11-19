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다카이치 사나에 일본 총리가 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 중국에 도착했지만, 다른 나라 정상들과 달리 썰렁한 공항 환영을 받은 모습에 일본 언론들이 주목했습니다.다카이치 총리는 현지 시간 18일 오후 3시 필리핀 방문을 마치고 중국 광둥성 선전 바오안 국제공항에 도착했습니다.총리 취임 이후 첫 중국 방문입니다.도착 영상을 보면 비행기 계단에서 내려오는 다카이치 총리를 맞이한 사람은 10명 안팎의 중국 의장대와 몇몇 관계자뿐이었습니다.NHK는 중국 측이 각국 정상들을 상대로 진행한 환영 행사가 다카이치 총리에게는 축소된 형태로 이뤄졌다며 "환영에 온도 차가 있었다"고 전했습니다.또 "한국이나 태국 등 각국 정상들이 공항에 도착했을 때는 음악이 흐르는 가운데 많은 사람이 환호하며 맞이했던 것과 달리 다카이치 총리가 도착했을 때 이러한 환영의 모습이 보이지 않았다"고 보도했습니다.반면 같은 날 도널드 트럼프 미국 대통령이 선전에 도착했을 때는 시진핑 중국 국가주석이 공항에 직접 나가 영접했습니다.두 정상은 만나자마자 악수한 뒤 가볍게 포옹했고, 서로 등과 어깨를 두드리며 친근한 모습을 보였습니다.중국 군인들은 에어포스원 계단 아래 붉은 카펫을 따라 도열했습니다.분홍색과 하늘색, 흰색 옷을 입은 환영 인파는 꽃과 미국·중국 국기를 흔들며 트럼프 대통령을 맞이했습니다.두 정상이 함께 이동하는 동안 군용기들의 환영 비행도 펼쳐졌습니다.블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 도착했을 때는 시 주석이 자신의 최측근 인사로 꼽히는 차이치 중국공산당 중앙정치국 상무위원 겸 중앙서기처 서기를 보냈습니다.푸틴 대통령을 위한 열렬한 환영 행사도 열렸습니다.하지만 다카이치 총리를 마중한 인사는 중국 외교부 장치웨 의전 담당 대사였습니다.중국은 강대국으로서의 위상을 전 세계에 과시할 기회로 삼으려는 미중러 정상회담의 주인공들을 극진히 예우했습니다.반면 외교적 긴장 관계에 있는 다카이치 총리에게는 환영 행사 규모와 영접 인사의 격 등에서 차별을 둔 것 아니냐는 해석이 나옵니다.다카이치 총리는 지난해 '타이완 유사시 개입'을 시사하는 발언을 한 뒤 중국과 외교적으로 껄끄러운 관계를 이어가고 있습니다.일본 민영방송 TBS는 이재명 대통령과 다카이치 총리의 바오안 공항 도착 영상을 나란히 편집해 방영했습니다.이 대통령은 수십 명의 화동이 화려한 색의 꽃을 흔들며 환영했지만, 다카이치 총리가 도착했을 때는 다소 휑해 보이기까지 하는 모습이었습니다.TBS는 이처럼 두 장면을 비교하며 자국 정상이 받은 냉대를 상대적으로 부각했습니다.시 주석이 과거 중일 관계가 갈등을 겪었던 2014년에 보인 모습도 다시 주목받고 있습니다.당시 양국은 야스쿠니 신사 참배 문제와 센카쿠(尖閣·중국명 댜오위다오<釣魚島>) 열도 관련 분쟁 등으로 갈등을 겪었습니다.당시 중일 정상회담에서 시 주석은 아베 신조 전 일본 총리를 웃음기 없는 얼굴로 맞이한 뒤 형식적인 악수만 했습니다.(사진=연합뉴스)