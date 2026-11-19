▲ 지난 9월 만난 다카이치 총리와 트럼프 대통령

트럼프 미국 대통령과 다카이치 일본 총리가 오늘(19일) 중국 선전에서 열리는 미중러 정상회담 후 전화 협의를 할 예정이라고 니혼게이자이신문 등 일본 언론이 보도했습니다.일본 정부 고위 관계자는 미중러 회담 후 다카이치 총리와 트럼프 대통령 간 전화 협의를 실시하는 방향으로 양국 정부가 조율에 들어갔다고 전했습니다.이 관계자는 "트럼프 대통령 측에서 전화를 거는 절차가 될 것으로 보인다"고 말했습니다.다카이치 총리는 오늘 밤 일본으로 귀국해 그 후 트럼프 대통령과 전화 통화를 할 예정인 것으로 전해졌습니다.일본 입장에서는 다카이치 총리와 트럼프 대통령의 전화 협의를 통해 미중러 회담 내용을 직접 확인할 수 있다고 일본 언론은 분석했습니다.다카이치 총리와 트럼프 대통령은 지난 17일 아세안(동남아시아국가연합) 정상회의가 열린 필리핀 마닐라에서 짧게 환담했습니다.일본 정부는 당시 두 정상이 인도·태평양 정세를 포함한 현안에 대해 긴밀히 협력한다는 점을 확인했다고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)