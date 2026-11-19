방송인 박지윤이 전 남편 최동석이 제기한 상간자 손해배상 소송 항소심 판결에 정면으로 반박하며, 결혼 생활의 파탄 배경과 재산분할, 자녀 양육을 둘러싼 내막을 전격 폭로했다.



박지윤은 19일 자신의 SNS에 장문의 입장문을 게재하고 "2023년 별거를 시작하고 이혼 소송을 제기한 이후 직접 언급하는 것은 이번이 처음"이라며 "숱한 억측과 오해로 방송 생활이 끊겨 아이들과 살아갈 길이 막막해진다면 입을 열어야 한다고 생각했다"고 밝혔다.



앞서 제주지방법원은 지난 16일 최동석이 박지윤의 남성 지인 A씨를 상대로 제기한 상간자 손해배상 소송 항소심에서 1심의 기각 판결을 뒤집고 "부정행위에 해당한다"며 A씨에게 위자료 3000만 원을 지급하라고 판결했다.



이에 대해 박지윤은 해당 지인이 사실혼 배우자가 있는 동성애자임을 밝히며 강한 유감을 표했다. 그는 "성적 소수자인 제 지인과 제가 상간했다는 것이 현실적으로 가능하냐"며 "최동석 씨는 제가 이들이 동성애자라고 대외적으로 이야기할 수 없는 점을 악용해 소송을 걸었다. 처음 상간소를 당했을 때부터 너무나 황망했지만, 제 지인을 강제 아웃팅을 시킬 수 없고, 대외적으로는 저희 가정 안의 싸움이기에 아이들을 생각해서 억울해도 참고 또 참았다"고 호소했다.



이어 미국 여행 당시 다른 여자친구들과도 동행했다며, 남성 지인과의 단둘만의 여행이었다는 의혹을 부인했다. 또 최동석 역시 해당 커플과 가족처럼 왕래하며 성적 취향을 이미 알고 있었다고 반박했다.



박지윤은 결혼 생활의 균열 원인으로 경제적 격차와 최동석의 의처증을 지목했다. 그는 "결혼 초부터 생활비를 제가 거의 책임졌고 제 수익으로 재산을 형성한 반면, 최동석 씨는 본인 수입을 개인 생활비와 부모님 집 담보 대출 상환에 썼다"며 "이런 수입 격차가 어느새 자격지심과 의처증으로 표현됐고, 저를 부정한 여자로 몰아가 더는 버틸 수 없어 2023년 10월 아이들과 집을 나왔다"고 설명했다.



또한 박지윤은 별거 수개월 뒤 가족이 함께 살던 자택에서 최동석이 다른 여성과 관계를 맺고 서로의 집을 오가는 모습을 직접 목격했다고 주장했다. 그는 "물론 그들이 별거 이후 사귀기 시작했을 수도 있다. 그러나 은근히 제가 알기를 바라는 듯이 암시하는 글을 SNS에 올리며 방송에서는 이혼을 당했다며 눈물을 흘렸다"라고 최동석의 행보를 직격했다.



이혼 소송 1심 결과와 자녀를 둘러싼 갈등도 공개했다. 박지윤은 "1심에서 재산분할로 15억 원 이상을 지급하라고 판결해 가진 현금자산을 거의 다 내주어야 하는 상황이라 아이들 교육을 위해 항소할 수밖에 없었다"며 "그러자 최동석 씨가 딸에게 문자로 연락해 재산분할로 받는 돈 중 6000만 원을 줄 테니 엄마에게 항소를 포기하도록 설득하라고 종용했다"고 폭로했다. 이어 "딸이 제 편을 들자 맞팔 중이던 딸의 SNS를 차단했고, 현재 큰딸은 두 달째 아빠와의 만남과 면접교섭을 거부하고 있다"고 덧붙였다.



마지막으로 박지윤은 이혼 소송 이후 양육비와 교육비를 일절 받지 못했으며 광고·공동구매 수익마저 급감했다고 토로하면서 "더 이상 저 혼자만의 명예는 중요하지 않다. 다만 아이들의 엄마로는 떳떳하게 살고 싶다"고 심경을 전했다.



한편, 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 둔 박지윤과 최동석은 결혼 14년 만인 2023년 10월 파경을 맞았으며, 현재 쌍방 상간 소송 및 이혼 항소심 절차를 밟고 있다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)