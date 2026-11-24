⚡ 스프 핵심요약



100만 명 육박한 영국 니트족의 위기: 일도 공부도 직업 훈련도 하지 않는 영국 내 16~24세 '니트(NEET)' 청년이 98만 1,000명(8명 중 1명꼴)에 달하면서, 영국 정부가 앨런 밀번 전 보건장관에게 의뢰한 노동·복지 개혁 보고서가 발표되었습니다.



현금 급여 축소와 채용 보조금 전환: 보고서는 18~24세 청년의 건강 관련 현금 복지 수당을 축소하는 대신, 니트 청년을 채용하는 기업에 최대 5,000파운드를 지원해 일자리·견습 기회 17만 개를 창출하고 전담 '청년 기회 서비스'를 신설하는 방안을 제안했습니다.



이중 복지 논란과 한국 청년 고용의 시사점: 복지 지출 절감분을 일자리 예산으로 돌리는 구조에 대해 야권과 일각에서 '연령 차별적 이중 복지'라는 반발이 나오는 가운데, 청년 니트 비율 15%(OECD 평균 상회)와 48개월 연속 취업자 감소를 겪고 있는 한국 사회에도 질문을 던지고 있습니다.

01. "8명 중 1명이 NEET 상태"

02. "한 세대의 청년들을 잃을 위기"

앨런 밀번 | 전 영국 보건장관 (보고서 저자)

영국은 한 세대의 청년들을 잃을 위기에 처해 있습니다. 그들에게 재능이 없어서도, 야망이 없어서도, 일하고 싶어 하지 않아서도 아닙니다. 이것은 의욕의 위기가 아닙니다. 기회의 위기입니다.

03. 왜 쉬고 있을까?

04. 현금 대신 '일할 기회'를

앨런 밀번 | 전 영국 보건장관 (보고서 저자)

저는 영국 전역에 새로운 '청년 기회 서비스'를 신설할 것을 제안합니다. 청년과 고용주 모두 이곳을 통해 필요한 도움을 받을 수 있습니다. 구체적으로는 청년을 위한 정서적·생활적 지원, 소규모 사업주가 청년 근로자를 채용할 때 필요한 지원, (청년들의) 직무 경험 기회 마련, 진로 상담, 복지 혜택 관련 문제 해결, 그리고 약속된 기회와 지원을 실제로 제공하는 역할을 수행하게 됩니다.

05. 돈은 어떻게 마련하나?

Deep Dive Q&A

일도 공부도 하지 않는 이른바 니트(NEET) 청년들. 지금 영국은 이런 청년이 100만 명에 육박해 골머리를 앓고 있습니다. 영국 정부가 의뢰한 보고서가 나왔는데 청년들에게 주던 현금성 복지는 줄이고 일자리는 늘리자는 내용입니다. 과연 이 보고서대로 하면 청년들을 다시 일터로 끌어낼 수 있을까요?니트(NEET; Not in Education, Employment or Training). 공부도, 일도, 직업 훈련도 하지 않는 16~24세 청년을 가리키는 말입니다. 영국에서 이른바 'NEET' 청년들이 98만 1천 명까지 늘어나 100만 명에 육박했는데요. 영국 청년 8명 가운데 1명꼴로 '니트족'이라는 겁니다. 유럽에서 영국보다 니트 비율이 높은 나라는 루마니아 한 곳뿐입니다.상황이 심각해지자 노동당 정부는 토니 블레어 전 총리 시절 보건장관 등을 지낸 앨런 밀번에게 니트족 문제 해결을 위한 연구를 맡겼습니다.밀번 전 장관은 현지시간 17일, 보고서를 발표하며 현재의 영국 상황은 한 세대의 청년들을 잃을 위기라고 강조했습니다.청년이 일하지 않는 건 게으름 때문이 아니라 기회가 없어서라며 복지 제도를 포함한 '시스템 전반의 재설정'이 필요하다고 강조했습니다. 만약 아무런 조치도 취하지 않는다면 5년 안에 니트족이 100만 명을 훨씬 넘어설 거라고 경고했습니다. 2036년까지 니트 비율을 5% 안팎으로 낮추겠다는 목표도 제시했습니다.우선 일자리 시장의 변화를 꼽을 수 있습니다. 지난 20년 동안 사회 초년생들이 경력을 쌓을 수 있는 일자리가 약 160만 개 줄어든 건데요. 설상가상으로 AI와 자동화가 확산하면서 청년들의 노동 시장 진입 장벽은 더 높아졌습니다.건강 문제도 빼놓을 수 없습니다. 니트 청년 5명 중 1명(20%)이 정신 건강 문제를 겪고 있는 것으로 나타났는데요. 2012년 7.7%와 비교하면 2배 이상 늘어난 수치입니다.보고서의 핵심은 청년 복지의 무게 중심을 현금 지원에서 일자리로 옮기는 겁니다. 개혁안이 그대로 시행되면 18~24세 청년은 유니버설 크레딧의 건강 관련 급여와 개인독립수당을 받을 수 없게 됩니다. 대신 일반 구직자와 같은 '청년 수당'을 받게 되고, 장애로 인한 추가 비용이 크고 지속되는 경우에만 별도 수당을 받을 수 있습니다. 밀번도 일부 청년은 처음엔 받는 돈이 줄어들 수 있다고 인정했습니다. 앤디 버넘 총리 역시 '복지 급여는 출발점이 아니라 마지막 안전망이 돼야 한다'며 같은 방향에 힘을 실었습니다.그럼 일자리는 어떻게 늘릴까요? 밀번은 기업가에게 6개월 이상 니트였던 청년을 채용하면 3천 파운드를 지급하고, 직원 50명 미만의 소기업엔 2천 파운드를 추가로 지원하겠다고 했습니다. 이렇게 해서 일자리와 견습 기회를 17만 개 더 만들겠다는 겁니다.문제는 재원입니다. 2036년이면 연간 58억 파운드가 투입될 것으로 예상됩니다. 이 가운데 36억 파운드는 복지 지출 절감으로, 나머지는 추가 세수로 채운다는 구상입니다. 정부가 얻는 순절감액을 계산해 보면 2036년 기준 연 2억 파운드에 그칩니다. 결국 복지에서 아낀 돈을 청년 일자리에 다시 쓰는 구조인 셈입니다.실제 반발도 거셉니다. 일각에선 '건강 상태가 아니라 나이에 따라 복지 혜택이 달라지는, 사실상 이중 복지 체계'라고 비판했습니다. 존 맥도널 전 예비내각 재무장관은 급여 삭감이 추진된다면 왜 그 부담을 청년들이 떠안아야 하는지, 왜 부유층에는 세금을 부과하지 않느냐고 반문했습니다.영국 정부는 보고서를 지지하며 내년 초 구체적인 개혁안을 담은 백서를 낸 뒤 법 개정에 나설 계획입니다. 다만 권고안을 그대로 받아들일지는 아직 확답하지 않았습니다.우리에게도 남의 일이 아닙니다. OECD 집계로 우리나라 15~29세 청년 가운데 니트 비중은 15%, OECD 평균보다 높습니다. 지난달 청년 고용률은 42.9%로 30개월 연속 떨어졌고, 청년 취업자는 48개월째 줄고 있습니다. 일자리는 늘리고, 현금 지원은 줄이겠다는 영국의 실험. 청년들이 '쉬었음'에 머물지 않도록 우리는 어떤 답을 준비해야 할까요?A1. 핵심은 '현금 급여 축소를 통한 일자리 인센티브 전환'입니다. 18~24세 청년에게 지급되던 유니버설 크레딧 건강 급여와 개인독립수당을 축소·통합해 연간 약 36억 파운드의 복지 지출을 절감하고, 이를 추가 세수와 합쳐 2036년 기준 연 58억 파운드 규모의 청년 고용 예산을 마련하는 구조입니다. 절감된 재원은 니트 청년 채용 기업에 최대 5,000파운드(소기업 기준)의 보조금을 지급해 17만 개의 일자리·견습 기회를 만들고, 전담 '청년 기회 서비스'를 운영하는 데 투입됩니다.A2. 찬성 측(영국 정부 및 보고서 저자 등)은 현금 복지가 청년들을 의존의 늪에 가두는 '함정'이 되고 있으므로, 단기적 급여 감소가 있더라도 일할 기회와 정서·직무 지원을 제공해 '잃어버린 세대'를 막아야 한다고 주장합니다. 반면 반대 측(야권 및 일부 노동당 내 비판론자)은 건강이나 필요도가 아닌 '나이(18~24세)'를 기준으로 혜택을 차등화하는 불공정한 '이중 복지 체계'라는 점, 부유층 증세 없이 취약 청년의 수당 삭감으로 재원을 충당하려 한다는 점 등을 한계로 지적하고 있습니다.