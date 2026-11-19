▲ 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽부터)과 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 18일(현지시간) 중국 선전국제교류센터에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영만찬에 참석, 인사를 나누고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 현지 시간으로 오늘 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 별도로 회담합니다.AP·로이터통신 등은 양국 정부 관계자들을 인용해 두 정상이 시진핑 중국 국가주석과 함께하는 3자 정상회담과 별개로 양자 회담을 할 예정이라고 보도했습니다.두 정상의 회담은 지난해 8월 알래스카 정상회담 이후 처음입니다.당시 회담에서는 우크라이나 전쟁 종식을 위한 합의에 이르지 못한 만큼, 이번 대화 결과가 주목됩니다.다만 이번 회담이 본격적인 양자 협상으로 진행되기는 어려울 것이라는 전망도 나오고 있습니다.러시아 국영 타스 통신에 따르면 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 두 정상이 "짧게 대화할 것"이라고 밝혔습니다.유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관은 회담이 APEC 전체회의 이후 열리며 양국 대표단 일부도 배석할 예정이라고 밝혔습니다.미국 측도 회담 계획을 확인했지만, 구체적인 일정은 언급하지 않았습니다.(사진=연합뉴스)