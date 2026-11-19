▲ 허구연 KBO 총재

허구연 한국야구위원회, KBO 총재가 역대 세 번째로 3연임에 성공해 2029년까지 한국 프로야구를 이끕니다.KBO 사무국은 "12일 서면 표결을 통해 만장일치로 허 총재를 제26대 총재로 선출했다"고 밝혔습니다.이로써 허 총재는 제12∼14대 박용오 전 총재와 제19∼21대 구본능 전 총재에 이어 세 차례 연속 총재로 선출되는 기록을 세웠습니다.새 임기는 2027년 1월부터 2029년 12월까지 3년입니다.앞서 허 총재는 지난달 27일 열린 2026년 제4차 이사회에서 차기 총재 후보로 단독 추천됐습니다.이어 총회에서 재적회원 4분의 3 이상이 찬성해야 한다는 KBO 정관 제10조의 선출 요건을 충족해 연임을 확정했습니다.선수 출신인 허 총재는 청보 핀토스 감독과 롯데 자이언츠 코치 등을 지냈으며, 오랜 기간 야구 해설위원으로도 활동했습니다.2022년 3월에는 중도 사퇴한 정지택 전 총재의 뒤를 이어 야구인 최초로 제24대 KBO 총재에 취임해 전임자의 잔여 임기를 수행했습니다.2023년 11월 총회에서 만장일치로 제25대 총재에 재선출됐고, 이번 선출로 세 번째 임기를 이어가게 됐습니다.(사진=연합뉴스)