▲ 국민의힘 장동혁 대표가 19일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.
국민의힘 장동혁 대표는 오늘(19일) "제대로 하는 게 하나도 없는 이 정권이 결국 수능까지 혼란과 위험에 빠뜨렸다"며 "이재명 대통령이 바로 수능 망치는 '수능냥이'"라고 비판했습니다.
장 대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 "황당한 대책을 대통령이 직접 지시했고, 모두가 걱정하는데도 대통령이 시켰다고 수능을 밀어붙이고 있다"고 주장했습니다.
이어 "'세무냥이' 사건이 터졌으니 망정이지 하마터면 수능이 AI 커닝 신기술의 경연장이 될 뻔했다"며 '1억 포상금' 도입에 대해 "북한의 '5호 담당제'도 아니고 대통령이 이걸 대책이라고 내놓았다"고 비꼬았습니다.
또 "시험 시간에 위급 재난 문자를 발송한다는데 수험생들에게 갑작스러운 경보음이 재난이 될 것"이라고 우려했습니다.
장 대표는 "이 정권은 더 큰 혼란을 핑계 대며 오늘 수능을 강행했다. 돌이키기 힘든 혼란이 발생한다면 전적으로 이 정권 책임"이라며 "국민과 함께 대통령과 정부의 책임을 엄중히 물을 것"이라고 경고했습니다.
(사진=연합뉴스)
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