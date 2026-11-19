▲ 국민의힘 장동혁 대표가 19일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표는 오늘(19일) "제대로 하는 게 하나도 없는 이 정권이 결국 수능까지 혼란과 위험에 빠뜨렸다"며 "이재명 대통령이 바로 수능 망치는 '수능냥이'"라고 비판했습니다.장 대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 "황당한 대책을 대통령이 직접 지시했고, 모두가 걱정하는데도 대통령이 시켰다고 수능을 밀어붙이고 있다"고 주장했습니다.이어 "'세무냥이' 사건이 터졌으니 망정이지 하마터면 수능이 AI 커닝 신기술의 경연장이 될 뻔했다"며 '1억 포상금' 도입에 대해 "북한의 '5호 담당제'도 아니고 대통령이 이걸 대책이라고 내놓았다"고 비꼬았습니다.또 "시험 시간에 위급 재난 문자를 발송한다는데 수험생들에게 갑작스러운 경보음이 재난이 될 것"이라고 우려했습니다.장 대표는 "이 정권은 더 큰 혼란을 핑계 대며 오늘 수능을 강행했다. 돌이키기 힘든 혼란이 발생한다면 전적으로 이 정권 책임"이라며 "국민과 함께 대통령과 정부의 책임을 엄중히 물을 것"이라고 경고했습니다.(사진=연합뉴스)