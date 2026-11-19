▲ "잘 지내, 안목아"라고 적힌 유튜브 화면

강원 강릉시가 남방큰돌고래 '안목이'의 건강과 새로운 여정을 응원하는 시민들의 환송 메시지를 담은 4분 분량의 영상을 유튜브 채널에 공개했습니다.안목이는 지난해 강릉항에 처음 모습을 드러낸 이후 시민과 관광객들의 많은 관심과 사랑을 받아왔습니다.그러던 중 지난 6월 허리부위 피부 손상으로 발견돼 구조된 뒤 울산 장생포 고래생태체험관으로 이송돼 치료와 재활을 받아왔습니다.안목이는 지난 12일 제주 인근 해역에 방류돼 자연의 품으로 돌아갔습니다.강릉시는 안목이와의 첫 만남부터 구조, 치료와 재활 과정을 간략하게 소개하고, 안목이와 특별한 인연을 맺은 시민들의 인터뷰와 응원 메시지를 담았습니다.특히 사천면 운양초등학교 학생들의 깊은 정과 사랑이 담긴 힘찬 응원이 눈길을 끌고 있습니다.또한 안목항에서 유난히 안목이가 따르던 요트 운행 관계자와의 각별한 인연을 소개하며 건강하게 잘 지내길 바라는 마음을 전했습니다.김중남 강릉시장은 "안목이가 제주 바다에서 건강하고 자유롭게 살아가기를 응원하겠다"고 밝혔습니다.(사진=강릉시 유튜브 캡처, 연합뉴스)