▲ 국민의힘 정성국 의원이 지난달 20일 부산·울산·경남·대구·경북·강원교육청에 대한 국정감사에서 질의하고 있다.

국회 교육위원회 소속 국민의힘 정성국 의원이 교육부와 각 시도교육청에 2026학년도 대학수학능력시험 시험지와 답안지를 보전해 달라고 요청하는 협조 공문을 발송했습니다.한국교원단체총연합회 회장 출신인 정 의원은 어제(18일) 발송한 공문에서 2026학년도 수능 관련 자료의 폐기와 파쇄 절차를 즉각 보류해 줄 것을 요구했습니다.보전을 요청한 자료에는 교시별 문제지 원본의 수험생 회수분, OMR 카드 등 교시별 답안지 및 채점 관련 원본 기록물 일체 등이 있습니다.정 의원은 "첨단기기를 활용한 시험 부정행위 의혹이 실제 국가공인시험에서 드러난 만큼 수능에서도 유사한 부정행위가 있었는지 사후적으로 검증할 필요성이 제기되고 있다"면서 "자료를 보전해 수학·과학탐구 등 풀이 과정이 확인 가능한 과목을 중심으로 의심 사례를 살펴볼 필요가 있다"고 설명했습니다.그러면서 "의심 사례가 확인되면 전수조사로 확대하는 등 국민이 납득할 수 있는 검증이 필요하다"면서 "교육당국은 제기된 의혹을 가볍게 넘기지 말고 자료 보전과 객관적인 조사에 적극 나서야 한다"고 말했습니다.한국교육과정평가원의 수능 문제·정답 공개 및 문제지 보관 폐기 지침에 따르면 문제지는 봉인해 교육감이 지정하는 장소에 1년간 보관한 뒤 폐기 처리해야 합니다.2026학년도 수능은 지난해 11월 13일 치러져 문제지 보관 기간이 끝난 상태입니다.국민의힘 박정훈 의원도 어제 페이스북을 통해 올해 법학적성시험(LEET·리트) 만점을 받은 뒤 부정행위 의혹에 휩싸인 서울대 치대생 이진우 씨와 관련해 "이 씨의 수능 시험지가 서울 영훈고에 보관돼 있는 걸 오늘 서울시 교육청을 통해 확인했다"고 밝혔습니다.박 의원은 "그 시험지를 확보하기 위해 교육부와 서울시교육청에 전화하며 온갖 노력을 했지만 답변은 '개인정보보호법에 의해 자료 제출 불가하다'였다"면서 "이 정부는 진실을 밝힐 의지가 있느냐"고 따졌습니다.(사진=연합뉴스)