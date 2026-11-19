▲ 독감에 시달리다 숨진 부천의 한 유치원 교사가 생전 지인과 나눈 메시지

독감에도 계속 출근하다 숨진 20대 유치원 교사가 사직서를 낸 것처럼 서류를 위조한 유치원 원장에게 징역형의 집행유예가 선고됐습니다.인천지법 부천지원 형사7단독 황방모 판사는 오늘(19일) 사문서위조와 행사 혐의로 유치원 원장 A 씨에 대해 징역 4개월에 집행유예 1년을 선고했습니다.황 판사는 "범행의 경위를 보면 죄질이 좋지 않다"면서도 "잘못을 인정하고 있고, 범행으로 인해 얻은 이익이 크지 않은 점 등을 양형에 고려했다"고 밝혔습니다.A 씨는 독감으로 고열에 시달리면서도 계속 출근하다 숨진 교사 B 씨의 사직서를 위조해 부천교육지원청에 제출한 혐의를 받습니다.B 씨는 올해 1월 27일 B형 독감 판정을 받은 이후에도 사흘간 출근했고, 이후 증상이 악화해 병원에서 치료받다가 다음 달 14일 숨졌습니다.A 씨는 B 씨가 사망하기 전 사직서를 제출한 것처럼 서류를 위조했으나, 당시 B 씨는 중환자실에서 치료를 받고 있어 사직서를 작성할 수 없는 상태로 조사됐습니다.유족이 사직서 위조 의혹을 제기하면서 수사가 시작되자 A 씨는 혐의를 인정했습니다.(사진=전국교직원노동조합 제공, 연합뉴스)