▲ LH 진주 사옥

한국토지주택공사(LH)가 신속한 주택 공급을 뒷받침하기 위해 발주부터 착공까지 기간을 단축하는 내용을 담은 '발주·계약·착공 신속 추진방안'을 시행한다고 오늘 밝혔습니다.먼저 착공 예정일을 기준으로 발주계획을 역산해 발주 부서와 계약·심사 담당 부서 간 사전 협의를 강화하는 방식으로 각 절차가 신속하게 이어지게 할 방침입니다.긴급 발주가 필요한 사업은 긴급 입찰을 적극 활용하고 발주의뢰 사전 검토와 착공계획 사전 안내 등을 통해 유찰, 정정, 재공고 등 일정 지연 요인도 최소화합니다.아울러 계약 상대방과 적극 협의해 계약 체결과 착공 준비를 병행하는 방식으로 계약 이후 착공까지 대기 기간도 단축할 계획입니다.LH는 이를 통해 300억 원 이상 조성공사 등 종합심사낙찰제 대상 건설공사는 발주 계획부터 착공까지 기간이 기존 130일에서 63일로 67일 단축된다고 설명했습니다.세부적으로는 연간계획 수립으로 발주계획 사전공개 생략, 긴급입찰 적용, 현장설명 생략, 사업수행능력평가(PQ)와 종합심사 등 내부 심사일정 단축 등을 통해 사업 기간을 줄입니다.300억 원 미만 공사에서도 긴급입찰과 심사일정 단축 등 절차를 개선하고 주택 공급과 관련한 측량·평가 등 기술용역과 연구·사업지원 등 일반 용역에도 긴급입찰을 활용합니다.조달청 이관 업무인 공공주택 설계·시공·감리 분야도 필요한 경우 긴급입찰을 적용할 수 있도록 협의를 마쳤습니다.(사진=LH 제공, 연합뉴스)